Černochová dělá dobrou práci, říká Hamáček, který nově lobbuje za zbrojaře

Jan Hamáček po odchodu z čela ČSSD i z vlády začal zastupovat český zbrojařský průmysl a v Rozstřelu vysvětlil, proč: „Sedm let jsem byl stínovým ministrem obrany sociální demokracie. K této části byznysu mě to táhlo. Přišel jsem ve velmi zajímavé době. Pokud bychom vedli rozhovor před rokem, tak by veřejnost řekla, že obchod se zbraněmi je sprosté slovo.“

Válka na Ukrajině však situaci zásadně změnila. Podle Hamáčka ukázala, že zbraně se vyrábět musejí, protože bez nich by nebyla možná obrana demokratického světa.

Oceňuji ministryni Černochovou

„Česko je jednou z nejdůležitějších zemí, které pomáhají Ukrajině. Je to samozřejmě práce českého obranného průmyslu. A je to práce i současného vedení ministerstva obrany. Ačkoliv jsem sociální demokrat, tak musím říct, že Jana Černochová je velmi dobrá ministryně obrany a celý její tým odvádí obrovský kus práce,“ ocenil političku ODS bývalý ministr vnitra.

Válka na Ukrajině podle něj zásadním způsobem oživila český zbrojařský průmysl, který momentálně zažívá doslova „boom“. „Nechci a ani nemohu mluvit o detailech, ale zakázky v důsledku toho, co provedl Vladimír Putin, jsou v tuto chvíli v řádu desítek miliard korun.“

Jan Hamáček následně popsal tři možnosti, jak z ČR na Ukrajinu proudí zbraně a munice. „Předně zde funguje dohoda hlavně s Německem. Tedy Česká republika dodává svou starší techniku sovětského původu na Ukrajinu a za to dostává novou. Mají přijít například již zmiňované leopardy. Podobný mechanismus používají i Slovinci. Pak jsou tu samozřejmě přímé nákupy, které si ukrajinská strana řeší sama. A do třetice jsou také různé sbírky, na které přispívají i čeští občané, za což jim patří dík, a z nich se také kupují zbraně.“

Stane se ČR znovu zbrojní velmocí?

Rozvoj zbrojního průmyslu by mohl utlumit extrémní růst cen energií. Podle Jana Hamáčka se zbrojařské firmy této skutečnosti obávají. „Jakákoliv strojírenská výroba je náročná na energii a nijak nebudu zastírat, že to představuje veliký problém. A je úkolem vlády, aby poté, co pomůže přímo občanům, pomohla následně i firmám.“

„Už jsem říkal, že zbrojařský průmysl byl dosud vnímán jako cosi nečistého. A tady je třeba upozornit i na další problém, na taxonomii v rámci Evropské unie,“ vysvětluje Hamáček. „Dosud totiž není možné z evropských peněz financovat obrannou výrobu. A my děláme všechno pro to, aby se to změnilo, protože bezpečí je základ úspěchu. Nepřijde mi úplně logické, že z evropských peněz není možné financovat obranu. Ale evidentně ten boj bude ještě chvilku trvat a bude to běh na dlouhou trať.“

Jan Hamáček by byl rád, aby se z Česka stala znovu zbrojní velmoc. „Určitě to už ale nebude takové, jako v období mezi světovými válkami, kdy se tady vyrábělo úplně všechno. Z logiky věci asi nadzvukové stíhačky vyrábět nebudeme, protože to je příliš specifický výrobek, který vyrábí jen pár firem na světě.“

„Na druhé straně tu máme Aero Vodochody. Navíc se tu vyrábí řada komponentů do kvalitních zahraničních strojů. Ale hlavně tu byla vždycky tradice krátkých palných zbraní. Máme tu licenční výrobu bojových vozidel, Tatru, špičkové radary, je tu celá oblast elektronického boje, drony… Jakkoliv už asi Česko nebude vyrábět úplně všechno, tak se vracíme do pozice zbrojní velmoci,“ myslí si Jan Hamáček.

Výsledek ČSSD mě netěší

V Rozstřelu pak bývalý šéf ČSSD krátce zhodnotil výsledek strany, jejímž členem zůstává, v komunálních a senátních volbách. „Musím přiznat, že mě výsledek nijak netěší. Já jsem se nevyjadřoval k politice nového vedení sociální demokracie. Nechtěl jsem ale být jako někteří bývalí předsedové, kteří kritizovali své nástupce.“

„Já bych byl samozřejmě rád, kdyby sociální demokracie uspěla,“ to se ale podle Hamáčka nestalo. „Na druhou stranu bych chtěl vyzdvihnout kandidáty jako Jan Birke, Petr Vícha nebo primátor Jan Wolf v Karviné, kteří i za současné situace uspěli. V mém rodném městě, v Mladé Boleslavi, uspěl Robin Povšík, získal 7,5 procenta.“

„To znamená, že jsou i sociální demokraté, kteří mohou uspět, ale bohužel pro mě největší zklamání představuje Praha. Já jsem otevřeně řečeno tomu projektu moc nevěřil. Když Jana Maláčová kandidovala v Praze za sociální demokracii, získala 4 procenta. Ti, kteří říkali, že to Jana Maláčová dělala špatně a zbavili se jí, přišli s tímto novým projektem a ten neuspěl,“ míní bývalý předseda sociální demokracie o předvolebním propojení pražské ČSSD se Zelenými.

„Mrzí mě to, ale já osobně teď žádné politické ambice nemám a rozhodně nebudu radit současnému vedení, jak se má zachovat. Není důvod, abych teď dával nějaké knížecí rady. Je potřeba se zamyslet a podívat se na budoucnost levice obecně, a to v celém evropském prostoru. A pak něco vymyslet. Ale s tím už musí přijít někdo jiný,“ uzavřel v Rozstřelu Jan Hamáček.