Babiš měl Vojtěcha vyměnit, řekl Hamáček k přestupu náměstka Prymuly

„Sledoval jsem tu debatu kolem ohlášeného odchodu profesora Prymuly a docela jsem byl zvědav, jak to dopadne. A dopadlo to tak, že vlk se nažral a koza zůstala celá,“ komentoval pro Právo šéf rezortu vnitra Hamáček. „Pan ministr Vojtěch se zbavil svého viditelného náměstka a pan premiér Babiš neztratil za ANO nejvýraznější tvář celé krize,“ dodal Hamáček.

Babiš nabídl Prymulovi místo zmocněnce pro zdravotnictví na Úřadu vlády poté, co se náměstek rozhodl, že na svém postu skončí ke konci května.

Hamáčkovi přijde vytvoření takového místa zvláštní. „Budu se na vládě ptát, co pan Prymula bude v nové funkci dělat. To bychom také mohli udělat zmocněnce pro dopravu, pro hospodářství, pro spravedlnost a tak dále. Každý ministr by podle této logiky mohl mít svého zmocněnce,“ řekl ministr.

Na veřejnost prosákly neshody mezi Prymulou a šéfem rezortu zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Podle premiéra „si úplně nesedli“, řekl ve středu iDNES.cz Babiš. Dodal, že by byla škoda, aby Prymula ve státních službách skončil. Náměstek však nesplnil novou podmínku, kterou je bezpečnostní prověrka na stupeň „důvěrné“. V této souvislosti mluvil o účelovosti. Vojtěchovi zároveň vadilo, že Prymula s ním komunikoval přes média.

Babiš by podle Hamáčka udělal líp, kdyby celou situaci vyřešil změnou ministra. „Považoval bych za férovější, kdyby to pan premiér vyřešil výměnou na postu ministra zdravotnictví, ale do toho se mu asi nechtělo,“ uvedl.

Hamáček navíc má své pochybnosti o výkonech ministra Vojtěcha v krizi. „Pokud jde o spolupráci, tak na ministerstvu zdravotnictví vidím velký prostor pro zlepšení. Za tím si stále stojím,“ řekl. Toto jeho přesvědčení se nezměnilo ani v posledních týdnech.

Šéf rezortu vnitra zároveň míní, že ačkoliv v jistých ohledech Prymulu chápe, hnutí ANO má zmocněnců příliš. „Z mého pohledu je už těch zmocněnců z ANO moc. Pokud se nepletu, je mezi nimi paní Válková, pan Hnilička, teď pan Prymula, takže mám dojem, že hnutí ANO si tady vytváří ještě béčkovou vládu,“ řekl Hamáček. Prymulu každopádně považuje za odborníka. „Vždy jsme byli schopni na této úrovni komunikovat,“ uzavřel.