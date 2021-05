Hamáček kecal, tvrdí europoslanec Vondra. Vyzval ho k rezignaci

„Těmto cimrmanovským povídačkám nevěřím, nemůže jim věřit ani sám vicepremiér. Kecá, jako když tiskne,“ řekl v Partii Vondra na téma, jestli věří Janu Hamáčkovi, že jeho plánovaná cesta do Moskvy měla být jen zastíracím manévrem.

Hamáček se prý snažil udělat co nejvíce pro českou zemi i pro svou vlastní kariéru. „Chtěl být geroj, který přiveze medicínu, ale řešil to v nesmyslném kontextu. Kdyby tam vyrazil, stane se objektem vydírání, ještě se to obrátí proti němu – a to si nespočítal. Museli mu to říct až ostatní. Není to na kriminál, ale na rezignaci,“ vyzval Vondra k odchodu z vlády.

Poslankyně KSČM Miloslava Vostrá má podobný názor jako europoslanec. „Jsem na velkých pochybách, co pan vicepremiér říká. Rozumím panu prezidentovi, pro mě jako občana by bylo pochopitelné, kdyby řekl, že jel jednat o Sputniku, až bude schválený, a debatovat o summitu Putina a Bidena. Následné vysvětlování ale pro mě není důvěryhodné,“ vzkázala komunistka šéfovi ČSSD.

Naopak vládní poslanec za ANO Robert Králíček nemá důvod, proč svému kolegovi z koalice nevěřit. „Dokážu pochopit slova o kamufláži. Nedovedu si představit, že by tam v tu chvíli jel. Sám bych se bál, že bych se třeba už nevrátil,“ zastal se Hamáčka. Vicepremiérovi věří také Jiří Kobza z SPD.