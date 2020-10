Kdo by ho nahradil, pokud by nemohl kvůli nemoci vést ministerstvo vnitra? A co doporučuje prezidentu Zemanovi k plánovanému ceremoniálu na Pražském hradě k výročí 28. října? I na to v rozhovoru pro MF DNES Jan Hamáček odpovídal.



Ve středu, je skoro 12 tisíc nakažených a vy jste shodou okolností oznámil, že jste nakažený koronavirem. Jak se cítíte? Slyším, že máte rýmu…

Popsal bych to jako lehčí nachlazení. Bolí mě hlava, mám rýmu, pokašlávám, tlak za očima. Takhle bych to popsal.