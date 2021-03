Vypadnout z vedení ČSSD musí Hamáček i Petříček, míní exministr Mládek

Postupný pád ČSSD je podle Mládka záležitostí posledních let. Za počátek krize označuje již dobu, kdy byl premiérem Bohuslav Sobotka. Posledním hřebíčkem do rakve je podle něj pro stranu nezvládnutí covidové krize. „Nebýt covidu, tak to ČSSD u voleb nějak doklepe i se stávájícím vedením s nějakými šesti procenty,“ řekl exministr.



Pokud však v sociální demokracii nedojde k razantním změnám, včetně kompletní obměny vedení, hrozí straně u voleb fiasko.



Straně by mohly pomoci jedině nové tváře, které však Mládek nevidí. „Bohužel toho člověka nevidím, ale kdyby se objevil, tak bych ho rád podpořil. Ale nesmí to být žádný z členů stávající vlády. Pan Hamáček i Petříček mají přímou zodpovědnost za to, že dovolili tomu člověku, co řídí vládu, takhle rozvrátit naši zemi,“ řekl.



On sám ambice vrátit se do politiky nemá. Potenciálního předsedu, který by však nebyl nijak spojení s účastí v současné vládě, by rád podpořil.



Jan Mládek @jan_mladek A u toho je třeba nebýt, ČSSD již dlouho nemá být ve vládě... https://t.co/OyxuE3wq08 oblíbit odpovědět

Mládek hlasitě kritizuje ČSSD i současnou vládu na svém twitterovém účtu. Kritické usnesení poslal do svojí jihočeské organizace. Tvrdí však, že většina členů už je rezignovaná. „Vedení strany ruší jako na běžícím pásu místní organizace. Lidé buď vystupují, nebo je vyhazují z nejrůznějších důvodů,“ řekl.

Sociální demokracie podle něj několikrát propásla šanci odejít z vlády, a v podzimních parlamentních volbách na to doplatí. Podle Mládka je pravděpodobné, že pokud nedojde k razantním změnám, strana se do Sněmovny vůbec nedostane.

Nedávno Petříček naznačil, že by proti Hamáčkovi kandidoval v boji o předsednické křeslo.