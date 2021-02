Jak vláda omezí pohyb: sport jen v katastru obce, konec návštěv příbuzných

„Je to extrémní opatření, které bude časově omezené na tři týdny. Pokud to společně vydržíme, efekt se dostaví,“ řekl Hamáček na úvod svého projevu ve Sněmovně. Lidé by podle jeho návrhu mohli opustit katastr svého bydliště pouze při cestě do práce, k lékaři, na nákup nebo při péči o své příbuzné.

Při cestách mimo něj by se občané policii prokazovali pracovní smlouvou, žádankou na vyšetření či čestným prohlášením. „Než lidé opustí bydliště, tak na kus papíru napíšou čestné prohlášení, v kolik a kam jedou a podepíší ho. V případě potřeby to pak ukáží policii. Ve Francii to fungovalo dobře, je to méně invazivní řešení než žádost o opuštění bydliště prostřednictvím SMS zpráv,“ vysvětlil ministr vnitra.

Policie však ani s pomocí armády nemá kapacity, aby podobně jako v Izraeli stály kontroly na každé silnici či železniční stanici. „Dodržování bude na našich občanech. Věřím, že drtivá většina lidí pochopí důležitost tohoto opatření. Policie bude postupovat namátkovými kontrolami a cílenými akcemi. Policisté dostanou pokyny, jak mají postupovat, “ ubezpečil ministr.



Do přírody jen v katastru obce

Hamáček dodal, že policisté budou při kontrolách ohleduplní. „Vím, že celá řada obyvatel bydlí jinde, než má napsáno v občance. Policisté budou ohleduplní, stačí když občan prokáže jiným způsobem, že bydlí jinde. Stačí účtenka za plyn, bankovní výpis, či jiná listina. Lidé se setkají s pochopením, cílem není nikoho šikanovat,“ doplnil ministr.

Do přírody a za sportem budou lidé moci vyrazit pouze v katastru obce, kde bydlí. „Praha bude brána jako jedna obec. Lidé se za účelem sportu a pohybu budou pohybovat v rámci jejích hranic,“ vysvětlil.

Hamáček se svým návrhem inspiroval u ostatních evropských států. „Koukali jsme se na modely, které používají okolní země. Každá má svá specifika. Společným jmenovatelem jsou však velmi razantní omezení,“ vysvětlil.

Výjimky pro cesty mimo okres: cesta do práce (doložit potvrzení od zaměstnavatele)

péče o příbuzné (čestné prohlášení podepsané před odjezdem)

nákup potravin (čestné prohlášení)

cesta k lékaři (žádanka k vyšetření či jiná dokumentace)

bydlení mimo adresu trvalého bydliště (doložit účtem za energie)

Bez opatření by bylo až 35 tisíc případů denně

Pokud by vláda razantní opatření nezavedla, hrozí podle ministra zdravotnictví Jana Blatného velký nárůst nových případů koronaviru. „V případě rozvolnění by se počet nakažených vyšplhal na 35 000 denně,“ varoval v pátek ve Sněmovně.



„Musíme počítat s tím, že na přelomu února a března, to znamená v příštím jednom až dvou týdnech, bude situace znamenat další kulminaci k hodnotám kolem 20 000 nově diagnostikovaných osob denně a z toho vyplývající zátěž nemocnic,“ uvedl Blatný. Ve druhé polovině března by se nárůst počtu pacientů s nemocí covid-19 měl vrátit na současnou úroveň.

Vláda proto chystá nad rámec současných opatření omezit pohyb lidí a kontakty mezi nimi, potvrdil ministr. Od pondělí kvůli tomu chce s výjimkami zakázat pohyb lidí mezi okresy, zavést povinné nošení respirátorů, povinné antigenní testování ve firmách, uzavření všech škol včetně mateřských nebo „omezení prodeje na nezbytně nutné zboží“. V platnosti má zůstat zákaz nočního vycházení mezi 21:00 a 05:00.