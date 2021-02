KOMENTÁŘ: Na rok zavřená hospoda jako Hamáčkův bič na lidi

Navíc je to zákon v době přísných omezení dost „nebezpečný“. A vyžadoval by si registr přestupků. O tom se uvažovalo už v minulosti. Impulz tehdy daly hlavně drobné krádeže páchané záměrně tak, aby kvůli limitu škody (lup do pěti tisíc korun) zlodějna zůstala přestupkem.

Dokonce existoval návrh, že by se tento institut spojil s jakýmsi symbolickým „třikrát a dost“. Opakovaný přestupek by se stal trestným činem. Není divu, že zákon prošel jen v osekané formě. Teď chce Hamáček ten svůj protlačit až moc rychle.