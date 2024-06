V SOCDEM to vře, Hamáček odchází. Stranu už nepoznávám, říká

Celé znění dopisu Jana Hamáčka Milá přítelkyně, milý příteli, napsání těchto řádek bylo pro mě osobně nesmírně těžké, a to zejména vzhledem k dlouhým rokům, které jsem měl možnost prožít s ČSSD – nejdříve jako mladý sociální demokrat, následně řadový člen, pak poslanec a konečně v době, kdy se mi dostalo nejvyšší cti a byl jsem zvolen jejím předsedou. A přestože jsem na své cestě zažil velmi těžké chvíle, měl jsem možnost zažít úžasné nasazení a zapálení skvělých lidí, spolustraníků, které spojovala touha měnit život v naší zemi k lepšímu v duchu sociálnědemokratických ideálů. Bohužel dnes často vnímáme politiku neuvěřitelně cynicky, ale já budu navždy vděčný za možnost, že jsem mohl v dresu sociální demokracie sloužit občanům České republiky, a to píšu s plným vědomím, že ne vše se podařilo a určitě se udělala i řada chyb. Velmi dlouho a pečlivě jsem proto toto své rozhodnutí, se kterým bych vás chtěl seznámit, zvažoval. Z aktivní politiky jsem odešel hned po prohraných parlamentních volbách v roce 2021. Nijak jsem se nezříkal zodpovědnosti a s pokorou přijal plnou odpovědnost za výsledek voleb, kdy se ČSSD těsně nedostala do Poslanecké sněmovny. Na rozdíl od mnohých mých spolustraníků, kteří bez sebemenších zábran tehdy, a to nejen během kampaně, neustále veřejně vystupovali a zpochybňovali kurz nastavený tehdejším vedením, jsem se z veřejného života zcela stáhnul a proti novému vedení jsem nijak nevystupoval. Nicméně už nemohu být slepý k dění v nové sociální demokracii (SOCDEM), jak rádo současné vedení strany zdůrazňuje, a rozhodl jsem se touto cestou oznámit, že k 30. červnu 2024 z této strany vystupuji. K rozhodnutí opustit stranu přispěla i neutěšená situace v mé domovské středočeské organizaci před krajskými volbami a poslední kapkou byla absolutní absence sebereflexe současného vedeni SOCDEM po debaklu ve volbách do Evropského parlamentu. Stávající vedení SOCDEM si zvolilo, a po tři roky udržuje jako své hlavní téma, omluvu za údajné chyby, které jsem já jako předseda strany (společně s týmem ministrů za ČSSD ve Vládě ČR) učinil. Dovolím si jen poznamenat, že v roce 2019 v evropských volbách strana pod mým vedením získala 3,95 procenta, a to za neustálých útoků některých straníků, kteří jsou nyní již tři roky ve vedení a SOCDEM dovedli k 1,86 procentům. S mým hodnocením nemusíte určitě souhlasit, ale hlavní slovo vždy měl a bude mít volič, který jasně rozhodl i tentokrát. Z výše popsaných důvodů pro sebe už v dnešní SOCDEM nevidím místo. Děkuji všem skvělým lidem a poctivým sociálním demokratům, které jsem na své cestě se sociální demokracií potkal, a rovněž si velmi vážím příležitostí, kterých se mi ve spojení se sociální demokracií dostalo. Je pro mě nesmírně těžké konstatovat, že dnešní SOCDEM už takřka nepoznávám a nejsem schopen se s ní ztotožnit, a proto je pouze a jen správné odejít. V úctě Honza Hamáček PS: Jakkoliv stanovy strany umožňují ukončit členství bez udání důvodu, považoval jsem za vhodné své rozhodnutí vysvětlit. Zároveň jsem nikdy neuvažoval, na rozdíl od svých některých předchůdců, o ukončení členství nezaplacením příspěvků.