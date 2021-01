Proč jsme nejhorší? Už tu není ta soudržnost jako na jaře, míní Hamáček

„Důvodů může být více. Věřte, že mě to vůbec netěší a jako vláda jsme dělali vše pro to, abychom epidemii zvládli,“ řekl Hamáček na dotaz, proč je Česko na pomyslné špici žebříčku.

Jako důvod jmenoval třeba to, že se v Česku druhá vlna projevila dříve než ve většině ostatních zemí Evropy.

„Pokud se podíváte do okolních států, tam se situace také zhoršuje,“ řekl. Přiznal ale i některá pochybení vlády. „Reakce mohla přijít dříve a mohla být razantnější. Nicméně tady byl velmi velký odpor proti dalšímu zpřísňování,“ podotkl Hamáček a zmínil dlouhá jednání v Poslanecké sněmovně o prodloužení nouzového stavu.



Třetím důvodem pak podle něj je, že část lidí již opatření nedodržuje tak jako během jarní první vlny epidemie. „Nálada ve společnosti se nezlepšuje, ba naopak. Ale já věřím tomu, že lidi pochopí, že jiná cesta není,“ řekl.

Očkovat se nechá, až přijde na řadu

Hamáček připomněl velkou soudržnost společnosti během jarních měsíců. „Teď je tam pochopitelně vidět frustrace, protože hodně lidí přišlo o možnost podnikat, mají existenční problémy...,“ dodal.

Podotkl však, že dokud nebude populace proočkovaná, jiná možnost není. Sám se prý v budoucnu očkovat nechá a apeloval na Čechy, aby tak také učinili. „Já jsem se zatím očkovat nenechal, protože na mě nepřišla řada. Nechci nikoho předbíhat,“ vysvětlil.

Reagoval také na kritiku některých odborníků, že by vláda měla přistoupit k přísnějším opatřením.

„Žádná země v Evropě nepřistoupila k nějakému brutálnímu lockdownu. To jediné, k čemu dalšímu jsem mohli přistoupit bylo, když bychom lidem neumožnili jít ani do práce,“ řekl s tím, že to by ale země ekonomicky nezvládla. Odmítl také tvrzení, že v Česku dochází k cílenému promořování. „Rozhodně tady nikdo nepromořuje naschvál. Kdo tady promořuje, jsou ti, kdo nedodržují opatření,“ řekl.

K očekávanému slyšení zpěváka Daniela Landy v Poslanecké sněmovně uvedl, že jeho názory Hamáček zná. „ A chápu, že stejně jako drtivou většinu našich obyvatel ho ta opatření štvou,“ řekl. Jiná cesta ale podle něj není, pakliže nechce vláda na situaci zcela rezignovat. Landa má před poslanci hájit a vysvětlovat petici Blanický manifest za svobodu 2020, který požaduje rozvolnění opatření.

Rizikový index protiepidemického systému PES k úternímu ránu stoupl na 89 bodů, sedmý den zůstává v pátém stupni pohotovosti. Důvodem zhoršení celostátního skóre je rychlejší šíření nákazy mezi seniory. V Česku zemřelo do konce listopadu více lidí, než je běžné za celý rok. Počet úmrtí překonal i rekordní rok 2015.