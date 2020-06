Kdyby šéf ODS Fiala byl premiér, Vystrčil na Tchaj-wan nejede, míní Hamáček

"Je to naprostá hloupost," reagoval podle Deníku N Kuberův nástupce Vystrčil.

Že by nejel ani Vystrčil Hamáček opřel o jednání Fialova předchůdce v čele strany Petra Nečase, který v době své vlády odsoudil takzvaný dalajlamismus. Expremiér pak přiznal, že to byla cynická snaha vylepšit vztahy s Čínou.

„Stejně jako Kubera se i Vystrčil dostal pod tlak senátorů, kteří se rozhodli, že toto bude hlavní téma, které budou razit. Jsem přesvědčen – a nemám pro to žádné důkazy –, že stejně jako Jardovi Kuberovi, tak i panu Vystrčilovi někdo přišel říct: ‚Když na ten Tchaj-wan nepojedeš, my tě odvoláme,‘“ uvedl Hamáček.

„To je podle mě důvod, proč byl Jarda Kubera pod takovým tlakem. Žádná čínská ambasáda, žádný Hrad. Jarda Kubera byl pod tlakem svých senátorů, kteří mu říkali, že na ten Tchaj-wan musí, a když tam nepojede, odvolají ho. To podle mě přispělo k tomu, v jakém psychickém stavu byl,“ tvrdí šéf ČSSD.

Podle Hamáčka v čele tlaku na Kuberu stáli senátoři, kteří dříve kandidovali na post prezidenta republiky. Konkrétně by tedy mělo jít o Marka Hilšera, Jiřího Drahoše a Pavla Fischera. Vicepremiér trvá na tom, že by Vystrčil na Tchaj-wan letět neměl.

Redakce iDNES.cz zaslala šéfovi ČSSD dotaz s žádostí o potvrzení jeho domněnek, zatím neodpověděl.

Hamáčkovy spekulace se však nesetkaly s pozitivní odezvou jednotlivých senátorů. Tlak na Kuberu odmítl současný šéf Senátu Miloš Vystrčil.

„Je to naprostá hloupost, naprostá, naprostá hloupost a nechci používat žádná další slova,“ řekl Deníku N. „Měl mi zavolat, aby se zeptal, jestli to tak je, nebo ne. Rád bych mu pověděl, že je to naprostá hloupost. On by aspoň nemusel takhle nepravdivě spekulovat do novin,“ řekl Vystrčil.

Zároveň odmítl, že by byl také pod tlakem a že by mu někdo vyhrožoval. „Nikdo mi to nikdy neřekl, nikdo to nikdy ani nezmiňoval, je to naprostá hloupost. Nechápu, co to pan Hamáček zkouší a co to hraje za hru.“

Na svém Twitteru pak uvedl, že Hamáčkovi nakonec volal.

Miloš Vystrčil @Vystrcil_Milos @PavelFischer Z dneška ve zkratce můj telefonát s mp. Hamáčkem: Já: “Pane mp. Hamáčku chci se Vás zeptat proč Deníku N o mně lžete?” Hamáček: “Hm. Tak jste jim řekl, že to co jsem já řekl o Vás není pravda.” Já: “Samozřejmě jsem řekl, že lžete.” Hamáček: “No tak vidíte, tak už to ví.” oblíbit odpovědět

Vůči slovům Hamáčka se ohradili i další.

„O žádném nátlaku na předsedu Senátu nevím. Možná to takhle funguje ve Sněmovně nebo v ČSSD, ale v Senátu opravdu ne. Rozhodnutí odjet na Tchaj-wan bylo od samého počátku suverénním rozhodnutím předsedy Senátu, které celá horní komora parlamentu nakonec podpořila. To mluví za vše,“ uvedl Pavel Fischer na svém Twitteru.

„Mýlí se, neboť náš reálný vliv nadmíru přeceňuje. Pravděpodobně podlehl skupinovému bludu, který v hradní skupině indukuje pan Ovčáček. Už na lékařské fakultě nás učili, že bludné představy nemá smysl vyvracet,“ podotkl pro Deník N senátor Hilšer.

O tom, že by Kubera pod tlakem senátorů, naznačil začátkem května mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Sdílel totiž na sociální síti text, v němž jsou senátoři obviněni někteří senátoři, že šéfa komory do návštěvy nutili. Na Twitteru k dokumentu Ovčáček napsal: „Přečtěte si realistický pohled na toto bolestné dění.“

O tlaku na Kuberu v posledních dnech mluvila jeho rodina. Manželka zesnulého předsedy uvedla, že jeho zdravotní stav se zhoršil kvůli tlaku z Hradu a od čínského velvyslanectví.

Kubera již cestu Tchaj-wan nestihl, zemřel letos v lednu. Na Tchaj-wan se tak místo něj vydá nový šéf Senátu Miloš Vystrčil. Cesta by se měla uskutečnit v srpnu. K cestě ho kromě hospodářské spolupráce přiměl hlavně nátlak čínské ambasády, která si cestu nepřála. Definitivně se prý rozhodl poté, co se žádný z českých vrcholných představitelů proti krokům Číny neohradil.

Čínské velvyslanectví varovalo Kuberu před cestou na Tchaj-wan. Kubera dopis dostal během lednového setkání se Zemanem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem na Hradě. Dokument prezidentská kancelář podpořila dvěma přípisy. Zhruba o týden později Kubera náhle zemřel na infarkt. Bylo to několik dní poté, co navštívil i čínské velvyslanectví.

Cesty by se měla zúčastnit také vdova po Vystrčilově předchůdci Jaroslavu Kuberovi Věra. Dostala pozvání přímo od tchajwanské strany, jejíž představitelé by Kuberové měli předat vyznamenání pro zesnulého manžela.

Čína považuje Tchaj-wan za svou provincii. Peking prosazuje politiku jedné Číny a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení ostrova k Číně. ČR, stejně jako celá EU nebo USA, politiku jedné Číny uznává.