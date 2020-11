Nezodpovědná sekera. Šílenost. Piráti a Hamáček kritizují daňový balíček

Vláda navrhuje pro rok 2021 deficit 320 mld. Ve skutečnosti to bude téměř 500 mld. S podporou SPD a ODS vede vláda zemi k rozvratu veřejných financí. Říkám to ráno, v poledne i večer. A všem je to jedno, dokud to nepocítí na vlastní peněžence. Chudáci děti..Odskáčou to ony.