Strnadova CSG zřídila pobočku v Bruselu. Strategii povede exministr Hamáček

Kancelář sídlí v bezprostřední blízkosti Evropského parlamentu a má posílit přítomnost skupiny v centru evropského rozhodování. V jejím čele stojí Daniel Dobiáš, který bude odpovědný za každodenní chod bruselské pobočky, informovala CSG v tiskové zprávě.
„Naše přítomnost v Bruselu nám umožňuje aktivně se zapojovat do evropských debat, které spoluvytvářejí budoucí podobu obranného průmyslu v Evropě. Chceme, aby byl hlas českého a slovenského zbrojního průmyslu v Bruselu více slyšet,“ uvedl Hamáček, který dosud působil jako ředitel CSG pro vnější vztahy.
|
Hamáček bude řídit vnější vztahy v CSG, zbrojaři si cení jeho zkušeností
Otevření kanceláře navazuje na nedávný vstup CSG do Evropské asociace leteckého, bezpečnostního a obranného průmyslu (ASD). Skupina se chce v Bruselu zaměřit zejména na zjednodušení regulace, omezení administrativní zátěže a na možnosti financování obranných projektů z evropských nástrojů, včetně European Defence Fund či programu SAFE.
Firma CSG, většinově vlastněna podnikatelem Michalem Strnadem, je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo a patří mezi klíčové dodavatele munice a obrněných vozidel na Ukrajinu. V tomto odvětví firma expandovala ještě před ruskou invazí v roce 2022.
|
Strnad, nejbohatší zbrojař světa. Vstup CSG na burzu zdvojnásobil jeho jmění
CSG vyrábí také munici menších ráží, pozemní systémy ve firmě Excalibur Army nebo vozidla ve společnosti Tatra Trucks. Vedle Česka firma provozuje výrobní závody v USA, Británii, Španělsku, Itálii, Německu, na Slovensku, v Srbsku a v Indii, zaměstnává více než 14 tisíc lidí.
Jan Hamáček stál v letech 2018 až 2021 v čele ČSSD (nyní SOCDEM), na funkci rezignoval po sečtení hlasů ve volbách v říjnu 2021, kdy se strana nedostala do Sněmovny.
|
Hamáček má novou práci. Stal se viceprezidentem Asociace obranného průmyslu
Od července 2018 do prosince 2021 byl ministrem vnitra a například vedl Ústřední krizový štáb a koordinoval opatření proti šíření koronaviru. V letech 2013 až 2017 vedl Poslaneckou sněmovnu. V červnu 2024 ze sociální demokracie odešel.