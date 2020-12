Auta mě vždycky zajímala. Loni jsem si koupil carevnu, řekl Hamáček

Hamáček Rádiu Impuls popsal za jakých podmínek prodělal v říjnu koronavirus. „U mě šlo o standardní průběh. Zažil jsem to samé, co popisují ostatní. Byl jsem velmi unavený a spal jsem i 16 hodin denně. Naštěstí jsem ale nemusel do nemocnice na ventilátor,“ vysvětlil ministr vnitra.



„Nechtěl jsem nakazit manželku, takže jsem byl v izolaci a manželka mi nechávala jídlo za dveřmi. Byl to téměř vězeňský režim,“ dodal Hamáček.

Na otázku zda se nechá očkovat proti koronaviru odpověděl, že rozhodně ano. „Určitě ano, až na mě přijde řada. Musíme populaci proočkovat a vymýtit tu nemoc, stejně jako se to podařilo i u jiných nemocí. Vládní činitelé by měli jít příkladem, takže ano.“

Dodal také, že vláda pracuje na očkovacím plánu a že začátkem ledna bychom měli být připraveni na očkování.

Dalším tématem byl také ministrův symbolický červený svetr. „Poprvé jsem si ho oblékl během jarního jednání vlády. Šlo o neděli a mně se zoufale nechtělo do obleku. Ze skříně jsem vytáhnul džíny a můj oblíbený červený svetr. Debata na vládě byla dlouhá a premiér najednou řekl, že jdeme na tiskovku. Odpověděl jsem, že jsem v civilu, ale předseda vlády prohlásil, že je to jedno, ať jdu.“

„Nejdříve jsem nosil svetr a později mikinu s logem ministerstva vnitra,“ upřesnil šéf resortu s tím, že zaznamenal zájem veřejnosti a dokonce ho nejmenované muzeum požádalo, jestli by jim svetr nezaslal.

„Nejhorší moment byl pro nás na jaře, kdy jsme zjistili, že nemáme vůbec nic. Řídil se na nás obrovský problém a nikdo nevěděl, co a jak máme dělat. A druhý moment byl na podzim, kdy se ukázalo, že vir je zpátky a otevřeně řečeno, kdyby se v létě dělali některé věci jinak, tak by nás to možná nezasáhlo v takové intenzitě,“ řekl Impulsu ministr vnitra.

V závěru rozhovoru přišlo na řadu nepolitické téma, konkrétně ministrova vášeň k autům. První otázka se týkala toho, jestli se jako ministr vůbec dostane k řízení.

„Za volant se dostanu. To, že se o mě ze zákona stará policie neznamená, že bych nemohl řídit. Ochranka jezdí za mnou, nebo se dohodneme, že jezdím bez ní,“ uvedl Hamáček a dodal: „Jsem z Mladé Boleslavi, takže jsem vždycky měl Škodovku. Moje první auto byla červená Felicie. Auta mě zajímají a vždycky když vyšla nová Škodovka, tak jsem to sledoval, co je nového.“

„Loni jsem si koupil veterána, Volhu 21, takzvanou carevnu, z roku 1967. Říká se, že to bylo nejlepší auto tehdejšího východního bloku. Je to skvělé svezení,“ uzavřel Hamáček.