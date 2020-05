Hamáčkova mikina? Demonstrace nevkusu. Nechápu ho, říká Špaček

Podle bývalého mluvčího prezidenta Václava Havla jde o demonstraci nevkusu, která v lidech během krize vyvolávala jen daleko větší obavy, než bylo nutné.

Hamáček se v neformální modré mikině zúčastnil i úterního setkání s bavorským ministrem vnitra Joachimem Herrmannem v Rozvadově. „Nechápu, co se to s panem Hamáčkem stalo, ale jako ministr, ba místopředseda vlády, působí bizarně,“ řekl iDNES.cz Ladislav Špaček.

„Červená mikina, ve které odehrával tiskovky v době nouzového stavu, evokovala spíše válečný režim a podvědomě vyvolávala daleko větší obavy veřejnosti, než bylo třeba,“ tvrdí uznávaný odborník na etiketu.

Hamáček si červenou mikinu oblékl i na jednání s prezidentem Milošem Zemanem, na kterém se minulý týden bavili o tom, proč musí policie hlídat tři pražské komunální politiky.

„Návštěva v Lánech u hlavy státu v mikině korunovala jeho nevkus a pohrdání zavedenými evropskými zvyklostmi,“ myslí si Špaček. Nutno však doplnit, že Zeman na znamení podpory Hamáčkovi dorazil na jednání v červeném svetru.

Místopředseda vlády podle Špačka pochybil i při nedělní debatě u Václava Moravce na České televizi, kam jako jediný z pozvaných politiků dorazil bez kravaty. „Je to demonstrace jakési pseudolidovosti, asi jako (Alexis) Tsipras ze Syrizy v Řecku (bývalý předseda řecké vlády, pozn. red.). Ale ani ten nešel do mikiny. Je to evropská anomálie, demonstrace nevkusu,“ uzavřel Špaček.