Arogantní a panovačný učitel deformuje charakter žáků, říká filozof výchovy

Pane profesore, jste spoluzakladatelem Centra pro rozvoj charakteru. Je to původní myšlenka, nebo jste se někde inspirovali?

Touhle problematikou se zabývají třeba ve Spojených státech i jinde, ale nejmíň třicet let se tématu věnují ve Velké Británii, konkrétně v Birminghamu, se kterým jsme v kontaktu. Na tamní univerzitě vzniklo hnutí, které chce změnit koncept vzdělávání. Nedávno jsme přeložili jejich knihu, kde je charakter důkladně rozebrán. Vědci dostali za úkol ověřit, zda je to funkční. A světe, div se, kde se výchovu charakteru podařilo, tam mají děti i lepší studijní výsledky.

Rodičovství je jemné umění, které není snadné správně vyladit. Do jaké míry uplatňovat autoritu, do jaké míry děti chránit?