Už po senátních volbách letos v říjnu, ve kterých Jan Grolich (KDU-ČSL) vyhrál v prvním kole, se propírala jeho kumulace funkcí. Po dnešku, kdy jej senátoři těsnou nadpoloviční většinou na ustavující schůzi zvolili místopředsedou horní komory parlamentu, mu počet funkcí opět vzrostl. Přinášíme jejich přehled. Grolich kritiku odmítá.
Hejtman
Ze všech současných funkcí zastává Jan Grolich nejdéle tu hejtmanskou. V Jihomoravském kraji vládne už od roku 2020, v současnosti tak plní své druhé volební období na této pozici. Křesla hejtmana se odmítl vzdát i poté, co jej minulý měsíc zvolili senátorem.