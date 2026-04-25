Lidé chtějí novou energii, říká Grolich. Prozradil, s kým nechce spolupracovat

Pane předsedo, vy jste vyhlásil, že lidovci musí mít ambici, nebo měli by mít ambici řídit stát, a bývalý předseda vlády a Senátu ve vás vidí příštího českého premiéra. Jak se k tomu chcete dobrat, když v tuto chvíli máte 2,5 nebo zhruba 3 procenta v průzkumech? Není to od vás trochu přestřelená ambice?
Jsem přesvědčený o tom, že každá relevantní politická strana tu ambici má mít, a pokud ji nemá, tak se nemůže stát silnou politickou stranou. Pokud budete mít tu ambici a cíl řídit jedno, dvě ministerstva, tak se nemůžete stát tou silnou stranou.
Já vůbec neříkám, že jsme strana, která je schopná řídit stát zítra, to tak není, ale já jsem do toho šel, protože máme prostor tři roky si to odpracovat a přesvědčit o tom lidi.
Lidi, kteří mě možná neznají dostatečně, mají jen nějaký pocit, že když mám tenisky a nevzal jsem si kravatu, tak jsem liberál.