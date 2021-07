Hasiči po tornádu odvedli kus práce, jejich odchodem nic nekončí, říká Grolich

Co odchod jednotek HZS znamená?

Hasiči odjížděli průběžně. Ve středu odjížděl záchranný útvar z Hlučína, což byla početně největší skupina hasičů. Dnes (ve čtvrtek 22. července, pozn. red.) už tam fakticky žádní hasiči nezůstanou, jen ti, kteří měli základnu v dole v Mikulčicích, ji vyklidí a odjedou. Už to jsou jen poslední organizační věci.

S čím vším v zasažených oblastech hasiči pomáhali?

S veškerými vyklízecími pracemi. Organizovali veškeré práce, odklízeli sutiny, řezali stromy... hlavně se podíleli na demolici budov. Těch zbourali přes osmdesát – celkově bylo nutné zbourat asi dvě stě, z toho ale zhruba sto dvacet zbourali lidé sami s pomocí místních firem. Hasiči se podíleli na složitějším bourání.

Na místě stále zůstává armáda a policie. Co je jejich úkolem?

Standardní úkoly jak hasičů, tak armády je zasahování při katastrofách a likvidace škod. Nejsme ale schopni nechávat je tam na obnovu, protože k tomu tyto jednotky neslouží. Domluvili jsme se ale s armádou, že ještě bude pomáhat obcím a nějakou dobu na místě se základní technikou zůstane, aby pomohli pomoct, dokud to ještě půjde.

Počítáme s tím, že to bude třeba ještě čtrnáct dní. Zatím je na místě asi 150 vojáků, ale i ti nyní začnou průběžně odjíždět. Dokud pro ně starostové budou mít nějaké úkoly, tak na místě budou. Ale vzhledem k tomu, že i obecní stavby přejímají profesionální firmy, i vojáci se časem z místa stáhnou.

Celkově se nedá říct, že by odjezdem hasičských záchranných sborů demoliční práce na místě skončily?

Začínají práce na obnově. Hasiči částečně pomáhali i s obnovou, už to není jen odvážení suti. Částečně obcí také pomáhají s likvidací malých skládek, kam lidé vyváželi sutiny a další materiál. To je ale jediné, co se týká demolic a odklízení nepořádku.

Jinak se jednalo o práci na obnově a organizaci, vydávání materiálu ze skladů a obecně pomoc na obecním majetku. Hasiči na místě odvedli obrovský kus práce, byli maximálně ochotní a pomáhali nad rámec svých povinností.