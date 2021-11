Grolich: Když měly problém Čechy, byl nouzový stav. Teď je Morava napospas

„Jako by to byl problém jenom Moravy,“ řekl hejtman. Převoz pacientů na kyslíku odmítá. Je to technický nesmysl.

„Stav nebezpečí je postup, jak vést krizové řízení v rámci nějaké krizové situace na lokální úrovni. Například u nás tornádo, kdy jsme obratem vyhlásili stav nebezpečí,“ řekl Jan Grolich na dotaz, proč nevyhlásí k řešení pandemie v Jihomoravském kraji stav nebezpečí. Pandemie ale podle něj není lokální záležitost, je to světový problém, a proto nemá smysl vyhlašovat lokální systémy řízení.

„Navíc je ten systém řízení uzpůsoben k těm standardním katastrofám, jako jsou hlavně povodně, podle nichž to bylo psané,“ dodal Grolich. Jediné co by ze stavu nebezpečí hejtman využil, by byly pracovní příkazy. „My jsme ale schopni se s našimi školami dohodnout, takže to není nutné,“ sdělil.

Grolich se ve středu sejde s ředitelem krajské hygieny, aby se domluvili na přijetí opatření. Hejtman však upozornil na to, že hygienám jako hejtman nic nařídit nemůže, a bude záležet na tom, jaký přístup k tomu hygiena zvolí. „Pokud to neřeší centrální úroveň, tak já se budu snažit se s krajskou hygienou domluvit, aby nějaká opatření přijali,“ vyjádřil se Grolich.

Ani omezení volného pohybu, které by hejtmanovi umožnil stav nebezpečí vyhlásit, by nevyužil. Podle Grolicha není nutné zavádět tvrdý lockdown bez volného pohybu.

„Potřeba jsou jakákoliv opatření, která zamezí sociálním kontaktům. Podobně jako zlínský model, omezení velkých akcí, nevím jestli je rovnou rušit, nebo omezovat kapacitu. Také myslím, že má smysl zohlednit ty, které jsou venku, a ty, které jsou vevnitř a podobně,“ řekl Grolich k možným opatřením, která by chtěl, aby krajská hygiena přijala.

Tváříme se, jako by to byl jen problém Moravy

Podle Grolicha měla vláda přijmout podobná opatření, jako přijme Zlínský kraj, už před 14 dny. „Teď už opravdu hasíme požár,“ řekl Grolich. „Standardně se přijímala opatření na území celé republiky. Když byl největší problém v Čechách, tak se samozřejmě přijímala opatření i na Moravě, abychom zabránili šíření. Teď se tváříme, jako by to byl problém jenom Moravy, nebo jako by ten problém vůbec nebyl,“ sdělil Grolich.

Opatření podle něj mají být primárně přijímána na ústřední úrovni. „Nemůžeme v každém kraji vymýšlet něco jiného. Tohle není systematické řízení, jenom to dokládá, že ta vláda tu pandemii prostě neřídí,“ řekl Grolich.

Primátor hlavního města Prahy nabídl přetíženým moravským nemocnicím převoz pacientů na kyslíku do Prahy. To ale Grolich vyloučil. „Převoz člověka s umělou plicní ventilací do Prahy je technický nesmysl, a je to naprosto riziková věc. Je to nějaká teorie, která v praxi nemá fakticky žádný význam,“ sdělil Grolich.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib Praha může zajistit hromadný převoz pacientů z přetížených moravských nemocnic do Prahy. Informoval jsem o tom dnes hejtmany moravských krajů. Nechal jsem připravit do režimu stand-by speciální vůz pražské záchranky Fénix, který převeze najednou až 12 pacientů na kyslíku. https://t.co/EmfZnxrZ5R oblíbit odpovědět

Podle něj jsou hlavním problémem pacienti na JIP, a zásadní je pomoc v rámci regionu. „Převoz na dlouhé vzdálenosti takto rizikových pacientů nemá význam. Ti lidé nejsou na jipkách, s tím my se nějak vypořádáme, a věřím, že se nějak vypořádáme i s těmi jipkami,“ dodal Grolich.

Jihomoravské nemocnice jsou na hraně svých kapacit. V nemocnicích v kraji je přes 900 pacientů s covidem-19. Dopoledne to sdělila mluvčí kraje Alena Knotková. V pondělí bylo v nemocnicích přes 820 pacientů s koronavirem. Podle Knotkové je 136 nakažených na jednotkách intenzivní péče, což je více než třetina celkové kapacity JIP v kraji.