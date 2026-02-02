Jan Graubner končí. Vatikán v utajení vybral nového pražského arcibiskupa

Graubnerovo jmenování pražským arcibiskupem způsobilo před třemi lety překvapení kvůli jeho vysokému věku – všichni biskupové starší 75 let jsou povinni zřeknout se svého úřadu a nabídnout papeži rezignaci. Navíc to bylo v historii teprve podruhé, kdy se střídají arcibiskupové mezi Čechami a Moravou.
Na pozici pražského arcibiskupa se dostal do sporu s knězem Markem Orko Váchou, kterého loni odvolal z akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Váchu kritizoval za to, že mši odsloužil v hospodě.
Graubner také loni v listopadu celebroval smuteční mši za svého předchůdce Dominika Duku. V kázání ho ocenil jako bojovníka za svobodu a pravdu.
„Syn vojáka, který měl rád lidi v uniformě, a dominikán s dobrou formací, muž s povahou cholerika, bojovník za pravdu a svobodu,“ popsal Duku pražský arcibiskup. Vzpomínal na něj také jako na vášnivého diskutéra. Duka byl podle něj v dnešní „zženštilé společnosti“ rozeznatelný.
Vědomí tíhy odpovědnosti
Primasem českým se po Graubnerovi stane litoměřický biskup Stanislav Přibyl. Čtyřiapadesátiletý kněz, rodák z Prahy a redemptorista, dříve vedl Arcidiecézní charitu Praha. Následně působil jako generální sekretář České biskupské konference.
Přibyl studoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, vysvěcen na kněze byl v roce 1996.
Nový arcibiskup zdůraznil, že si ve své nové roli klade za cíl i nadále „utvářet církev jako domov pro všechny věřící, který je ale otevřený všem lidem dobré vůle, především těm, kteří stojí v jakémkoli smyslu slova na okraji společnosti.“
Svůj nový úkol přijal od papeže Lva XIV. „s chvěním a vědomím tíhy zodpovědnosti, přesto však v důvěře v Boha a s radostí“, informovala pražské arcidiecéze.
Přísné utajení a seznam kandidátů
Nového pražského arcibiskupa tradičně v utajení vybírá Vatikán. Důležitou úlohu v procesu hraje papežský nuncius v Česku, kterým je nyní nigerijský prelát Jude Thaddeus Okolo.
Výběr trvá zpravidla několik měsíců a probíhá tak, že se nuncius, papežský velvyslanec, ptá různých lidí v církvi, kněží i laiků, kdo by byl vhodným kandidátem. Následně sestaví trojici vhodných kandidátů, které doručí do Vatikánu. Tam se výběrem zabývá Dikasterium pro biskupy. Pražského arcibiskupa pak oficiálně jmenuje papež.
Web Seznam Zprávy už loni v dubnu napsal, že výběr nového primase českého již začal. Nuncius Okolo ho nechtěl blíže komentovat.
„Existuje zásada mlčenlivosti, která jakoukoli odpověď na otázky odvrací. Je to jedno z témat, které se řídí výhradně papežským tajemstvím, a my ho musíme respektovat,“ odpověděl papežův velvyslanec.