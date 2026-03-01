Vymírání druhů se na Zemi opakuje celkem pravidelně. Zabránit mu nelze, říká vědec

Premium

Fotogalerie 9

Jan Frouz | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Josef Hympl
  11:00
Život na Zemi existuje přibližně 4 miliardy let. Daří se mu, přestože ho zasáhlo přinejmenším pět obřích klimatických katastrof, které zdecimovaly většinu živočišných druhů. Navíc ho prokazatelně periodicky sužovala i řada dalších vlivů. Ale naše planeta si s tím dokázala vždy poradit. Nejen o tom mluví kapacita ve svém oboru Jan Frouz.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Problém však je, že tyhle principy dokážou planetu regulovat v dlouhodobých horizontech minimálně stovek tisíců, spíše milionů let. Nejsou nastavené na působení moderního člověka, který prostředí ovlivňuje mnohem rychleji,“ vysvětluje.

Díky fosilním nálezům vědci poměrně jednoznačně hovoří o pětici obřích vymírání, kdy z planety zmizelo někdy i více než 80 procent biologických druhů. Asi nejpopulárnější je konec dinosaurů. Jako příčina se nejčastěji uvádí dopad kosmického tělesa, ale mluví se také o kombinaci vulkanické činnosti a poklesu mořské hladiny. Vždy byly tyhle události spojené se změnou klimatu?
Hromadných vymírání druhů bylo v historii mnohem více a periodicky se opakují. Za ta velká považujeme ta, kdy vymřela více než polovina tehdy známých druhů. To však neznamená, že ta, kde vymřelo o trochu méně než polovina, byla zanedbatelná. Vy ale mluvíte o takzvané velké pětce hromadných vymírání, do níž patří i zmiňované vymření dinosaurů před nějakými 66 miliony let. K vůbec největší události tohoto druhu došlo během geologické periody na zlomu permu a triasu, tedy na přelomu prvohor a druhohor (zhruba před 251 miliony let, pozn. red.). Tehdy vymřela většina druhů jak v říši rostlinné, tak v živočišné. Ve vodě i na souši.

Lidstvo se zatím snaží snižovat množství uhlíku v atmosféře právě vysazováním stromů. To však nemusí být vždy to správné řešení.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

ONLINE: Útoky po celém Blízkém východě, terčem i Kypr. Trump hrozí velkou odvetou

Sledujeme online
Kouř se vznáší nad íránskou metropolí Teheránem po izraelských útocích (1....

Izraelská armáda oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. Ve městě jsou slyšet exploze. Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy...

Seniorku na chodníku srazil mladík autem, žena zemřela. Policie hledá svědky

ilustrační snímek

Sedmasedmdesátiletá žena v sobotu zemřela v Třebíči při dopravní nehodě. Když šla po chodníku, srazil ji autem osmnáctiletý řidič. Sám se zranil, stejně jako jeho spolujedoucí. Pro vyšetření nehody...

1. března 2026  11:55

Pro naše občany v Izraeli vyšleme repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti X v neděli oznámil, že Česká republika je připravena okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta pro občany v Izraeli, pokud by se rozhodli odcestovat a...

1. března 2026  11:39

Útoky na Írán byly správné, tamní režim je brutální, shodli se Havlíček s Fialou

ANO, Motoristé a SPD jednají o programu. Debaty v pondělí vyjednavači započali...

Napětí na Blízkém východě po operaci Epická zuřivost (Epic Fury) ovládlo jako téma i nedělní Partii Terezie Tománkové. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) i bývalý lídr opozice Petr Fiala (ODS) se v...

1. března 2026  11:24

ONLINE: Útoky po celém Blízkém východě, terčem i Kypr. Trump hrozí velkou odvetou

Sledujeme online
Kouř se vznáší nad íránskou metropolí Teheránem po izraelských útocích (1....

Izraelská armáda oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. Ve městě jsou slyšet exploze. Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy...

1. března 2026  7:28,  aktualizováno  11:20

Chameneí se na mučednickou smrt nachystal. Šanci větří „muž v černém“

Premium
Íránský filosof Alí Larídžání na archivním snímku

Alí Chameneí věděl, že jeho dny se krátí. Nejvyšší duchovní vůdce Íránu se proto od června minulého roku věnoval hledání následníka. Kdo přesně ho ve funkci nejvyššího duchovního vůdce nahradí, není...

1. března 2026  11:12

Vymírání druhů se na Zemi opakuje celkem pravidelně. Zabránit mu nelze, říká vědec

Premium
Jan Frouz

Život na Zemi existuje přibližně 4 miliardy let. Daří se mu, přestože ho zasáhlo přinejmenším pět obřích klimatických katastrof, které zdecimovaly většinu živočišných druhů. Navíc ho prokazatelně...

1. března 2026

Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022

ilustrační snímek

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Klíčovou námořní tepnou prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a zhruba stejný...

1. března 2026  7:14,  aktualizováno  10:24

Posádka auta nabouraného na okraji Prahy utekla, policie chytila jen spolujezdce

Nehoda u Dobročovic, od které utekl řidič. (28. února 2026)

Policisté pátrají po řidiči vozidla, který havaroval v sobotu večer na Praze-východ poblíž obcí Dobročovice a Škvorec. Dvoučlenná posádka auto opustila ještě před příjezdem policie.

1. března 2026  10:10

Babiš na pondělí svolal kvůli dění v Íránu Bezpečnostní radu státu

Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu, kterého...

Premiér Andrej Babiš na Facebooku v neděli dopoledne oznámil, že na pondělí na 7:00 svolal Bezpečnostní radu státu. „Řešit budeme situaci na Blízkém východě i potenciální dopady na bezpečnostní...

1. března 2026  10:02

Můj úspěch ve StarDance? Přijdou noví, mladší, lepší a hezčí, přemýšlí Oskar Hes

Premium
Oskar Hes

Je neuvěřitelné, že to po více než roce lidi stále zajímá, přemýšlí Oskar Hes o svém úspěchu ve StarDance. Během plesové sezony totiž objíždí republiku a tančí. Přesto nyní stihl nazkoušet svou...

1. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ředitelka školy, kde podala polovina pedagogů výpovědi, oznámila rezignaci

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Situace na Základní škole Hradská v Humpolci, kde v týdnu podala polovina pedagogického sboru výpovědi, by se mohla začít uklidňovat. Ředitelka Helena Kahounová, která byla důvodem tohoto radikálního...

28. února 2026  11:15,  aktualizováno  1. 3. 9:28

Tragická havárie sportovního letadla u Panenského Týnce. Pilot nepřežil

V prostoru milovického letiště havarovalo malé letadlo. (20. května 2024)

U Panenského Týnce na Lounsku v sobotu odpoledne havarovalo v blízkosti místního letiště malé sportovní letadlo. Nehoda měla pro pilota tragické následky. Škoda na stroji byla předběžně vyčíslena na...

1. března 2026  9:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.