Postoj SPD je mi sympatičtější. Farský kvůli obranným výdajům obvinil ANO z výmluv

„Nechtějí mluvit o tom, že je potřeba zvýšit investice do obrany, že je potřeba ty peníze někde sehnat, to se populistům před volbama nehodí,“ pustil se do opozice Farský.

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš i lídr SPD Tomio Okamuru odmítli v úterý pozvání na schůzku o obraně České republiky, na kterou je pozval premiér Petr Pavel. Babiš místo toho navrhl, aby se diskuse o obraně České republiky odehrávala ve Sněmovně před očima všech občanů. „Měli bychom tomu věnovat celý den za účasti poslanců,“ prohlásil předseda ANO.

„To, co slyším od hnutí ANO, jsou takové výmluvy, a skoro je mi i sympatičtější postoj SPD, kteří od začátku řekli, že tam nepůjdou. Ale tady se hledá důvod, proč tam nechtějí jít. No, a proč? Protože oni prostě vyměňují svůj krátkodobý politický zisk za dlouhodobou celospolečenskou ztrátu v České republice a ohrožují bezpečnost České republiky a jejich občanů a je to krajně nezodpovědné chování,“ pustil se Jan Farský do ANO v debatě na televizi CNN Prima News.

„Doufám, že si občané uvědomí, že je to nezodpovědné chování,“ zakončil Farský svou kritiku.

Radim Fiala (SPD) v reakci zopakoval, proč hnutí SPD odmítlo pozvání. Premiérovi vytknul, že vláda i bez jednání rozhoduje o rozpočtu na bezpečnost bez opozice. Vláda minulý týden rozhodla, že od příštího roku půjde na obranu každoročně o 0,2 procenta hrubého domácího produktu více. Lídr SPD Okamura již dříve uvedl, že jeho strana odmítá prudké zvyšování výdajů na obranu. Stejně jako předseda ANO Babiš, ale uvedl, že si pozvání váží.

Pozvání naopak přijali Piráti. Dorazit má na schůzku předseda Zdeněk Hřib spolu s expertem na zahraniční politiku Vladimírem Votápkem. „Česká republika musí hrát mnohem aktivnější roli při budování nového bezpečnostního systému. Jinak riskujeme, že se staneme pasivním divákem a otevřeme se nadvládě agresorů. Bezpečnost nás všech nelze zajistit bez silné obrany,“ uvedl pro iDNES.cz Hřib.