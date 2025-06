Zůstanou Starostové ve vládní koalici?

To záleží. Zatím je situace hrozně nepřehledná, některé věci nevysvětlené, ale doufám, že vysvětlitelné. Vzájemná důvěra je dost narušená. A bez důvěry spolupracovat nejde. Už minulý týden jsme řekli, že je v zájmu všech obnovit důvěru maximální otevřeností a transparentností. Požádali jsme ODS, aby nám do dvou týdnů dali seznam, časový harmonogram veškerých kroků, co se kde stalo, časovou osu, kdo byl za co odpovědný, jak rozhodnutí probíhala. Když se tam objeví něčí odpovědnost, tak to samozřejmě musíme řešit a postavit se k tomu čelem a na základě toho se budeme finálně rozhodovat. Pokud tohle nedokáží, tak pak si dovedu představit, že z vlády odejdeme.

Různé názory uvnitř hnutí jsou – třeba že to vypadá, že ODS to má s ANO už dohodnuté na příští čtyři roky. A že to, co se stalo o víkendu, tomu napovídalo.