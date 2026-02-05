Z Venezuely do Prahy jej armádní speciál přivezl spolu s třemi dalšími bývalými vězni 18. ledna večer. Darmovzal chce pomoci dalším politickým vězňům, které venezuelský režim stále nepropustil.
„Efektivní lékařská péče neexistovala. Neustálá zima a nulová hygiena vedla mnohdy k velmi vážným zdravotním komplikacím téměř u všech vězňů. Dny probíhaly v neustálém stresu a nejistotě, co může přijít dále. Kompletní izolace, nulový přístup k informacím, žádné konzulární návštěvy,“ popsal Darmovzal podmínky ve vězení. Postupy měly podle něj vězně zcela odříznout od dění za zdmi věznice.
Zacházení s vězni popsal jako nelidské doprovázené neustálými psychickými i fyzickými tresty. „To vedlo ostatní vězně k několika pokusům o sebevraždu, které vedly k mnoha depresivním krokům a dalšímu zhoršení podmínek,“ doplnil.
Prosí o soukromí
Jeho zdravotní stav se v Česku postupně zlepšuje, stále mu však komplikuje každodenní aktivity. „Prosím veřejnost a média o respektování soukromí pro mě a mou rodinu, jelikož jsme prošli náročnou zkouškou a vezme nám nějaký čas, než se věci opět ustálí,“ uvedl.
V prohlášení poděkoval všem lidem, kteří se na řešení jeho propuštění z vězení podíleli i posádce letadla, které jej z Caracasu do Prahy přepravilo. „Podporu, která se během celé doby nashromáždila, bych teď rád nasměroval tam, kde je nejvíc potřeba, pro osvobození a pomoc dalším politickým vězňům, které venezuelský režim stále nepropustil a mezi nimiž je spoustu mých přátel, kteří mi v těžkých dobách pomohli,“ napsal v prohlášení Jan Darmovzal.
Venezuelské úřady zadržely Darmovzala při jeho turistické návštěvě země v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít prezidenta Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu. Česká diplomacie uvedla, že taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany.
Nevládní organizace Foro Penal označila Darmovzala za člověka zadržovaného za politickým účelem. Ve vězení strávil 16 měsíců. K jeho propuštění přispěla i intervence USA, při které byl autoritářský prezident Maduro zajat. Venezuelská vláda začala poté propouštět větší počet politických vězňů.
Podle středečních informací organizace Foro Penal venezuelské úřady od 8. ledna propustily 350 politických vězňů. Minulý týden v pátek organizace uvedla, že ve věznicích nadále zůstává 711 politických vězňů.
18. ledna 2026