„Mám informaci, že pozdě večer přiletěli z Caracasu do Madridu Španělé, kteří byli obviněni z úplně toho samého jako Honza, věřím, že už by se mohlo jeho propuštění blížit,“ řekl Darmovzal.
Podotkl také, že od českých úřadů nemá žádné konkrétnější informace, které by se týkaly stavu jeho syna ve Venezuele. „Jsme odkázáni na veřejně dostupné informace. Dění ve Venezuele kvůli synovi pravidelně sleduji,“ popisuje.
„Když začal americký útok, tak jsem se nejvíce bál dozorců, kteří by se mohli pomstít vězňům.“