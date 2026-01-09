Jako v 50. letech. Syna obvinili, že plánoval zabít Madura, říká otec vězněného Čecha

Fotogalerie 58

Venezuelský prezident Nicolás Maduro a ve výřezu aktivní záložník ze 43. výsadkového pluku Jan Darmovzal. | foto: Shutterstock

Matěj Svěrák
  13:37
Osmašedesátiletý skaut Oldřich Darmovzal stále netuší, jaký je stav jeho syna Jana, kterého už přes rok vězní Venezuela kvůli obvinění z plánování atentátu na Američany svrženého prezidenta Nicoláse Madura. Darmovzalův otec těmto obviněním nikdy neuvěřil a pro iDNES.cz přiznává, že doufá v synův brzký návrat domů. „Madurův režim je jako Československo v 50. letech,“ říká.

„Mám informaci, že pozdě večer přiletěli z Caracasu do Madridu Španělé, kteří byli obviněni z úplně toho samého jako Honza, věřím, že už by se mohlo jeho propuštění blížit,“ řekl Darmovzal.

Podotkl také, že od českých úřadů nemá žádné konkrétnější informace, které by se týkaly stavu jeho syna ve Venezuele. „Jsme odkázáni na veřejně dostupné informace. Dění ve Venezuele kvůli synovi pravidelně sleduji,“ popisuje.

„Když začal americký útok, tak jsem se nejvíce bál dozorců, kteří by se mohli pomstít vězňům.“

Oldřich Darmovzalotec Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele

