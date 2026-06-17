Po dvanácti letech v čele Prahy 7 budete letos poprvé kandidovat v tamním obvodu i do Senátu na místo po končící Miroslavě Němcové (ODS). Proč? Už vás starostování omrzelo?
To určitě ne. Jsem si jistý, že jako starosta a zároveň senátor prosadím pro centrum Prahy mnohem víc. Mám k němu pouto. Narodil jsem se v Praze 2, vyrůstal v Praze 1 a vyučil se tam na střední škole. V Praze 6 jsem zase deset let vedl skauty a v Praze 7 jsem starostou. A když jsem byl v minulosti poslancem a starostou dohromady, tak jsem na vlastní kůži zažil, že autorita člena parlamentu se starostovi velice hodí.
Naším cílem je zabránit v Praze chystané koalici ANO s ODS. Pokud to bude znamenat další období v opozici, je to cena, kterou jsme připraveni zaplatit.