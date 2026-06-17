Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jako starosta a senátor prosadím pro Prahu víc. Čižinský o volbách i Dozimetru

Premium

Fotogalerie 15

Starosta městské části Praha 7 a zakladatel sdružení Praha sobě Jan Čižinský během rozhovoru pro iDNES.cz (16. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jiří Vachtl
  13:12
Dlouholetý starosta Prahy 7 Jan Čižinský se letos kromě komunálních voleb chystá i na kampaň do Senátu. Pro město prý na dvou židlích bude platnější. „Je třeba regulovat Airbnb nebo takovou maličkost, jako jsou koloběžky. A také dát důvěru městu, aby mohlo zvýšit poplatek z pobytu pro turisty,“ říká Čižinský. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví otevřeně o kumulaci funkcí i o vyhlídkách na pražskou koalici.

Po dvanácti letech v čele Prahy 7 budete letos poprvé kandidovat v tamním obvodu i do Senátu na místo po končící Miroslavě Němcové (ODS). Proč? Už vás starostování omrzelo?
To určitě ne. Jsem si jistý, že jako starosta a zároveň senátor prosadím pro centrum Prahy mnohem víc. Mám k němu pouto. Narodil jsem se v Praze 2, vyrůstal v Praze 1 a vyučil se tam na střední škole. V Praze 6 jsem zase deset let vedl skauty a v Praze 7 jsem starostou. A když jsem byl v minulosti poslancem a starostou dohromady, tak jsem na vlastní kůži zažil, že autorita člena parlamentu se starostovi velice hodí.

Naším cílem je zabránit v Praze chystané koalici ANO s ODS. Pokud to bude znamenat další období v opozici, je to cena, kterou jsme připraveni zaplatit.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

A už je zase zelená. Do „Trumpovy“ draze přebarvené nádrže v D.C. se vrátily řasy

Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026)

Nejdřív si Američané stěžovali, že nákladná renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu nepřinesla žádnou změnu a oni nevidí rozdíl. No, teď už ho vidí. Jezírko totiž zezelenalo. První řasy...

V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který se srazil s lodí Čechů

Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při...

Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Lodní neštěstí nepřežili čtyři Češi a další čtyři osoby byly...

17. června 2026  14:17,  aktualizováno  14:23

Vláda je pro posílení sankcí vůči Rusku, řekl Havlíček. Senát jednal o mandátu Babiše

Přímý přenos
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr průmyslu Karel Havlíček....

Česká vláda je pro posílení sankcí a přijetí dalšího, už dvacátého prvního sankčního balíčku vůči Rusku, které rozpoutalo válku proti Ukrajině. „Evropská rada vyzve k posílení sankcí vůči Rusku,...

17. června 2026  5:15,  aktualizováno  14:22

Útočil na hlavu. Policie zpacifikovala muže, který v tramvaji napadl nezletilé chlapce

Agresivní muž v pražské tramvaji bezdůvodně napadl dva chlapce

Jízda tramvají se pro dva nezletilé chlapce v úterý změnila v horor. Dvojici bezdůvodně napadl 36letý muž, který hochy opakovaně udeřil do hlavy. Napadených se zastal další pasažér, od agresora...

17. června 2026  14:16

Tragédie ve vodáckém areálu. Při výcviku se utopil hasič

Hasiči, ilustrační snímek

Ve Vodáckém areálu Lídy Polesné v Českých Budějovicích se dnes dopoledne stala tragická událost. Při služebním výcviku se tam utopil hasič. Neštěstí už vyšetřuje také policie.

17. června 2026  11:49,  aktualizováno  14:14

Česko loni nesplnilo závazek vůči NATO, letos na něm „tvrdě“ pracuje, řekl Rutte

Generální tajemník NATO Mark Rutte vystupuje na tiskové konferenci před...

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte potvrdil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnily závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP. Podle Rutteho ale česká vláda tvrdě pracuje...

17. června 2026  11:49,  aktualizováno  14:05

Boj proti operní pěvkyni i nečekaný střet na severu. STAN prozradil jména do Senátu

Tisková konference před jednáním Poslanecké sněmovny. Na snímku Vít Rakušan...

Před šesti lety zažilo Česko volby do senátu v pandemii koronaviru, tedy bez kontaktní kampaně, bez mítinků. A s nečekaným vítězem. Ve studiu České televize usedl večer do vítězného křesla předseda...

17. června 2026  14:04

Konec poplatků za televizi a rozhlas přehledně. Jak bude rušení probíhat

Michal a Adéla dorazili na demonstraci se štíty, na nichž je logo České...

Poplatky za rozhlas a televizi se mají od příštího roku zrušit. Prosazuje to vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. I přes nesouhlas opozice, Senátu a prezidenta má vláda dostatek hlasů na protlačení...

17. června 2026  14:03

Babiš jde proti kratomu. Bude ho možné koupit až od 21 let, už ne na internetu

Součástí tiskové konference ke kratomu byla praktická ukázka služebních psů...

Opatření proti kratomu, což je droga, kterou mají v oblibě mladí lidé a dá se nyní sehnat i třeba ve večerkách, představil premiér a předseda ANO Andrej Babiš spolu s ministrem zdravotnictví Adamem...

17. června 2026  5:05,  aktualizováno 

Psal pro Gotta i Šmouly, punkery tím naštval. Nejvtipnější český textař slaví 60

Lou Fanánek Hagen se těší na turné po Česku. Kapele Tři sestry je právě...

Lídr kapely Tři sestry Lou Fanánek Hagen patří k nejvýraznějším osobnostem české rockové scény posledních dekád. Napsal texty pro Karla Gotta nebo Michala Davida, je autorem vtipných textů Šmoulů i...

17. června 2026  13:54

Silničáři nečekaně otevřeli kompletní úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Silničáři ve středu po poledni nečekaně otevřeli kompletní sedmnáctikilometrový úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Stalo se tak po více než sedmnácti letech od...

17. června 2026  13:18,  aktualizováno  13:49

Ostravští chirurgové jako první v zemi použili novou metodu léčby nádorů mozku

Neurochirurgové Fakultní nemocnice Ostrava provedli ve spolupráci s radiology a...

Neurochirurgové Fakultní nemocnice Ostrava jako první v republice úspěšně operovali unikátní laserovou termoablační metodou nádor mozku, při které se nežádoucí buňky ničí teplem pod dohledem...

17. června 2026  13:41

Evropský parlament schválil návrh, který usnadní deportace nelegálních migrantů

ilustrační snímek

Poslanci Evropského parlamentu ve středu schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v EU nelegálně. Návrh, na němž se začátkem tohoto měsíce...

17. června 2026  13:22,  aktualizováno  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.