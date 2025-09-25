Soud opět projedná případ psychiatra Cimického, čelí obžalobě ze znásilnění

Soudce Pavel Benda uvedl, že podle odvolacího soudu měl rozsudek řadu nedostatků a označil ho za zmatečný a nedostatečný.
Souhlasil tak s výtkou obhájce Miroslava Kučerky. Ten v odvolání poukázal na skutečnost, že svědkyně před soudem vypovídaly jinak než na policii. Rozsudek obvodního soudu přitom podle Bendy vycházel právě z výpovědí na policii, ne z výpovědí u soudu.
|
Soud vyhověl odvolání Cimického, ruší rozsudek a případ vrací na začátek
„Rozsudek je sám sobě rozporný a nevychází z důkazů,“ uvedl soudce. Odvolací soud kývl na odvolání Jana Cimického a jeho advokáta, podle kterého měl rozsudek řadu nedostatků. „Jedná se o vady, které musí prvoinstanční soud napravit,“ dodal.
Zmocněnkyně některých poškozených Lucie Hrdá zdůraznila, že soud řešil hlavně zpracování rozsudku, nikoli to, zda k sexuálním útokům opravdu došlo.
„Pro mé klientky to žádný vzkaz není. Odvolací soud nehodnotil jejich věrohodnost a to, jestli se věci staly. Hodnotil to procesně, to znamená, jakým způsobem se soud prvního stupně k závěrům vůbec dobral,“ reagovala.