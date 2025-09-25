Soud opět projedná případ psychiatra Cimického, čelí obžalobě ze znásilnění

Autor:
  7:00
Obvodní soud se znovu začne zabývat případem psychiatra Jana Cimického, který je obžalovaný ze čtyř znásilnění a desítek případů vydírání. Předchozí verdikt, který lékaře odsoudil na pět let vězení, odvolací soud letos v dubnu zrušil.
Obvodní soud pro Prahu 8 dnes začne projednávat případ psychiatra Jana...

Obvodní soud pro Prahu 8 dnes začne projednávat případ psychiatra Jana Cimického. Ten je obžalovaný ze čtyř znásilnění a 35 případů vydírání. (4. ledna 2024) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Obvodní soud pro Prahu 8 dnes začne projednávat případ psychiatra Jana...
Obhájce psychiatra Jana Cimického Miroslav Kučerka a obhájkyně poškozených...
Obhájce Cimického Miroslav Kučerka (29. dubna 2024)
Soud projednal odvolání psychiatra Jana Cimického (29. dubna 2024)
26 fotografií

Soudce Pavel Benda uvedl, že podle odvolacího soudu měl rozsudek řadu nedostatků a označil ho za zmatečný a nedostatečný.

Souhlasil tak s výtkou obhájce Miroslava Kučerky. Ten v odvolání poukázal na skutečnost, že svědkyně před soudem vypovídaly jinak než na policii. Rozsudek obvodního soudu přitom podle Bendy vycházel právě z výpovědí na policii, ne z výpovědí u soudu.

Soud vyhověl odvolání Cimického, ruší rozsudek a případ vrací na začátek

„Rozsudek je sám sobě rozporný a nevychází z důkazů,“ uvedl soudce. Odvolací soud kývl na odvolání Jana Cimického a jeho advokáta, podle kterého měl rozsudek řadu nedostatků. „Jedná se o vady, které musí prvoinstanční soud napravit,“ dodal.

Zmocněnkyně některých poškozených Lucie Hrdá zdůraznila, že soud řešil hlavně zpracování rozsudku, nikoli to, zda k sexuálním útokům opravdu došlo.

„Pro mé klientky to žádný vzkaz není. Odvolací soud nehodnotil jejich věrohodnost a to, jestli se věci staly. Hodnotil to procesně, to znamená, jakým způsobem se soud prvního stupně k závěrům vůbec dobral,“ reagovala.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

AI jako parťák strážníků. Ústí rozmístí senzory upozorňující na podezřelé zvuky

Stačí zoufalý výkřik a strážníci v Ústí nad Labem budou během několika sekund vědět, že se něco děje. Město jako první v regionu investuje do moderní technologie, která dokáže ve veřejném prostoru...

25. září 2025  7:04

Dozimetr znovu u soudu. Čeká se dlouhá výpověď exnáměstka Hlubučka

Ve čtvrtek bude opět pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. Tentokrát je na programu výpověď jedné z nejvýraznějších osob celé kauzy Petra Hlubučka (dříve STAN). Bývalý náměstek na pražském...

25. září 2025

Soud opět projedná případ psychiatra Cimického, čelí obžalobě ze znásilnění

Obvodní soud se znovu začne zabývat případem psychiatra Jana Cimického, který je obžalovaný ze čtyř znásilnění a desítek případů vydírání. Předchozí verdikt, který lékaře odsoudil na pět let vězení,...

25. září 2025

Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek. Postupně se začne oteplovat

Přímý přenos

Čtvrtek bude nejchladnějším dnem celého týdne, předpovídají meteorologové. Pocitovou teplotu navíc na některých místech sníží vítr a převládat bude deštivo. V pátek sice srážek ubude, ale slunce se...

25. září 2025  6:55

Rusko je odhodlaný agresor, řekl Pavel na Harvardu. Promluvil i o volbách v Česku

V noci na čtvrtek navštívil český prezident Petr Pavel americkou Harvardovu univerzitu a diskutoval se zhruba 500 studenty. Mimo jiné prohlásil, že cíle Ruska sahají daleko za stávající frontovou...

25. září 2025  6:39

Bundu nebo kalhoty linka „rozemele“ a vyrobí matraci pro polní nemocnici

Že se z vyhozeného oblečení vyrábí koberečky do aut, je celkem známá věc. Nemusí však zůstat jen u recyklace pro automobilový průmysl. Ve firmě Retex v Moravském Krumlově na Znojemsku po...

25. září 2025  5:44

Většina lidí mi při obcházení obcí říká, že je spokojená, říká lídr SPOLU Jurečka

Lídrem koalice SPOLU je v Olomouckém kraji ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka (KDU-ČSL), který chce řešit dostupnost bydlení nebo zmenšit sociální rozdíly. V rozhovoru také vysvětluje,...

25. září 2025  4:54

Akcelerační zóny nebo byty z peněz pro NATO. Strany představily řešení krize bydlení

Premium

Nedostupnost bydlení jako hlavní společenský problém vyburcovala před volbami politiky z celého stranického spektra k chrlení nejrůznějších nápadů. Řada z nich by přitom ještě před několika roky...

25. září 2025

Po konci těžby se o krajinu postarají člověk i příroda, tvrdí šéf těžařů

Krajinu pod Krušnými horami, která desítky let sloužila jako dárce energie pro Česko, čeká změna. Odklon od hnědého uhlí v energetice přinese zavírání povrchových lomů. Ze skupiny Sev.en Česká...

25. září 2025

Nové nemocnice i pro lidi s alzheimerem. Přibývá lůžek následné péče a domovů

Premium

Česku chybějí tisíce sociálních lůžek pro seniory se zvláštními potřebami. Podle odhadů má až 180 tisíc lidí demenci, do roku 2050 se má jejich počet zdvojnásobit. Většina trpí Alzheimerovou...

25. září 2025

ANALÝZA: Trump mění postoj a staví se po bok Ukrajiny, klíčové však budou činy

Premium

Takže Volodymyr Zelenskyj má najednou v talonu „krásné“ karty a z prezidenta Donalda Trumpa se stal vášnivý stoupenec Ukrajiny? Kdo poslouchal úterní Trumpův projev v OSN a přečetl si jeho následná...

25. září 2025

Cíl je třetí místo a vláda bez extremistů, Babiše i Stanjury, říká Hřib

Piráti po loňském odchodu z vlády zvrátili dlouho klesající preference a podle průzkumů se aktuálně přetahují se Starosty o čtvrté místo. Ve volbách však podle předsedy Zdeňka Hřiba cílí ještě výš....

25. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.