Je to spravedlivé uzavření kauzy, řekla zpěvačka, která na Cimického ukázala

Co na rozsudek říkáte?

Dostal nejvyšší možnou sazbu a za mě právem. Mnoha lidem a rodinám velmi ublížil. Vnímám ale hlavně vděk za čas, práci a energii, kterou této kauze věnovala naše právnička Lucie Hrdá, policie a soudci. Tohle totiž není poprvé, kdy se tato kauza otevřela. Bohužel před dvaceti lety bylo v souvislosti s touto kauzou vyhrožováno novinářům, byla jiná doba. Uzavření této kauzy je pro mě důkazem kolektivní snahy o spravedlivé prošetření celé věci.

A je trest adekvátní?

Na to neumím odpovědět, nejsem právník ani soudce.

Jak se zpětně díváte na své rozhodnutí svou zkušenost se sexuálním napadením zveřejnit?

Myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Problém obecně je, že se oběti napadení ne vždy setkají s pochopením, a tak s nahlášením váhají. Proto je v České republice procento nahlášení sexualizovaného násilí tak nízké, jen zhruba 5 procent z případů je nahlášeno. To je alarmující.

Byla jste první, kdo veřejně označil Jana Cimického za sexuálního predátora. Jaké byly tehdy reakce?

Tak v první řadě se zvedla vlna odporu. Následovala kyberšikana na sociálních sítích a to překvapivě jak od mužů tak od žen. Šlo hlavně o zpochybňování mého prohlášení, výhrůžky a dehonestace mé osoby. Někteří přátelé a blízcí kolegové se odmlčeli. Na druhou stranu se prý vzhledem k této situaci rozhodli promluvit také další oběti a svědci v této kauze. Skuteční přátelé mi zůstali a získala jsem i několik nových.

Co bylo tím hlavním důvodem, že jste se rozhodla veřejně promluvit?

Víte, já chtěla promluvit ihned po útoku, ale moje maminka se o mě bála a prosila mě, ať mlčím. Poslechla jsem jí jen částečně, šla jsem za jinou lékařkou a sdělila jí mou zkušenost ve víře, že lékař může vznést například žádost o prošetření na lékařské komoře, to tehdy prý ale možné nebylo. Veřejně jsem promluvila až když měl dostat od prezidenta Zemana státní vyznamenání. Ta informace na mě vyskočila na internetu, nebyla jsem na to připravená. Tehdy to mnou hluboce otřáslo a vrátilo mě to do momentu napadení. Celá ta situace mi přišla tak hrozná a absurdní, že promluvit bylo asi to jediné, co jsem mohla v ten moment udělat.

Jaký je podle vás v Česku přístup k obětem sexuálního násilí?

Přijde mi, že se situace sice lepší, ale stále ještě příliš pomalu. Během posledních let jsem byla v kontaktu s dalšími přeživšími sexualizovaného či domácího násilí a jako hlavní problémy vnímám nedostatek systémové podpory a mezilidskou lhostejnost, která bohužel dále zraňuje přeživší a velmi nahrává agresorům.