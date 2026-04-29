V devadesátých letech znal jméno Jan Cimický skoro každý. Jako expert na duševní zdraví vystupoval v rozhlase i televizi, dával rozhovory, kromě odborných publikací vydal několik básnických sbírek i prozaických knih a detektivek převážně z lékařského prostředí.
Na podzim 2021 ho několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování či přímo napadení. Policisté poté vyzvali případné další poškozené, aby se ozvaly. sexuálního napadení. Ženy, které byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, podle žaloby i nepravomocného rozsudku lékař osahával, líbal nebo s nimi prováděl další sexuální praktiky.
Jan Cimický a jeho mládí, rodina a psychiatrie
Ačkoli se od mládí orientoval na psychiatrii, sám stres ventiloval především psaním a překlady francouzské literatury. Podle společenských rubrik ho překládání také svedlo dohromady s manželkou Marcelou, s níž se oženil v roce 1975. Od roku 1981 pak působil jako primář socioterapeutického a rehabilitačního oddělení psychiatrické léčebny v Bohnicích. Díky svým komunikačním schopnostem stal se mediálně známou osobností, u níž hledali pomoc běžní pacienti i celebrity.
„On je člověk, který opravdu naslouchá a nesoudí. Poznala jsem ho v době ne úplně laskavé, kdy jsem prožívala těžké období, a co o něm mohu říct, je, že nikdy nade mnou nezlomil hůl,“ řekla na jeho adresu například moderátorka Tereza Pergnerová v roce 2018 v pořadu Třináctá komnata, a poskytla tak jeden úhel pohledu na osobnost Jana Cimického. Zcela v souladu s tím, jak ho do roku 2021 znala veřejnost.
Spolupráce s StB
Kromě obvinění ze sexuálních deliktů čelí Jan Cimický také nařčení, že byl před rokem 1989 důvěrníkem StB pod krycím jménem Pinel podle francouzského zakladatele psychiatrie Philippe Pinela. Ve svém článku publikovaném na webu Ústavu pro studium totalitních režimů to uvádí badatel Miroslav Vodrážka. Více podrobností se však veřejnost nedozví, protože spis byl údajně zničen začátkem prosince 1989.
Proč odešel z Bohnic?
Na vrcholu kariéry v roce 1996 z Psychiatrické léčebny Bohnice (od roku 2013 Psychiatrická nemocnice Bohnice) odešel a založil soukromé Centrum duševní pohody Modrá laguna, kde se věnoval také akupunktuře a sportu. Mohlo by se zdát, že otevření privátního zařízení byl pro Jana Cimického další kariérní krok. Podle dnes dostupných informací, které se tehdy nedostaly na veřejnost, však bohnickou nemocnici opustit musel – právě kvůli nepřípustnému chováním na pracovišti.
„Dozvěděl jsem se to od blízkých osob obětí, které se dotazovaly, zda některé postupy pana Cimického jsou v rámci terapie přípustné,“ vysvětlil v roce 2021 Zdeněk Bašný, ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice mezi lety 1990 až 2005, v pořadu České televize. „Hovořil jsem pak s Cimickým a on vše vyvracel. Protože výpovědi byly z mnoha stran shodné, byly pro mě věrohodné,“ doplnil.
Státní vyznamenání spustilo lavinu
O celé záležitosti se nemluvilo až do roku 2021. A to přesto, že se na jeho praktiky měla v roce 1999 zaměřit pozornost reportérů pořadu Na vlastní oči. (Informace o reportáži přinesl v roce 2021 online magazín expres.cz). Reportáž se však nikdy nevysílala.
Ačkoli byl Jan Cimický jako expert v oblasti psychiatrie stále dobře známou osobností i po roce 2000, přehlcený mediální prostor měl v hledáčku jiné celebrity a témata. Jedním z nich bylo i celosvětové hnutí Me Too, které upozornilo na problematiku sexuálního násilí.
Na podzim 2021 oznámila prezidentská kancelář, že má Jan Cimický obdržet od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti kultury. V reakci na to vystoupila řada žen s tvrzením, že se Jan Cimický během své lékařské praxe opakovaně dopouštěl sexuálních útoků.
Tehdejší premiér Andrej Babiš následně upozornil prezidenta, že by udělení vyznamenání za těchto okolností nebylo vhodné, a Jan Cimický poté sám vydal prohlášení, že vyznamenání nepřevezme. Jakoukoli vinu však popíral.
První promluvila zpěvačka Jana Fabiánová
„Já jsem o tom nikdy nemluvila. Na druhém sezení u něj v ordinaci mě sexuálně napadl. Použil trochu i násilí a já jsem se mu vytrhla a utekla jsem. A musím říct, že to byla veliká rána pro moji důvěru v systém lékařství a možná i v muže,“ svěřila se v pořadu Třináctá komnata z roku 2021 zpěvačka Jana Fabiánová se svou zkušeností s jednáním psychiatra, kterého však na kameru nejmenovala.
Událost se odehrála na přelomu milénia a Jana se o ní rozhodla mlčet. Svěřila se pouze své matce, zpěvačce Nadě Urbánkové: „Mně máma věřila, ale prosila mě, ať to nechám být, že by to mohl být průšvih, stála jsem proti mocnému člověku. Proto jsem nešla na policii,“ vysvětlila v rozhovoru pro iDNES.cz, proč následovala tak dlouhá proluka. Když ale zjistila, že Jan Cimický je navržen na státní vyznamenání, rozhodla se ho na facebookovém profilu identifikovat jako násilníka.
Podpora od Martiny Vrbové a desítek žen
Po Janě Fabiánové se začaly ozývat další ženy, včetně moderátorky ČT Martiny Vrbové Hynkové, která uvedla, že ji psychiatr v minulosti napadl při přípravě televizního pořadu. Celou věcí se začala zabývat policie a v říjnu 2022 byl Cimický obžalován ze znásilnění a vydírání žen, především studentek či pacientek Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna mezi lety 1979 a 2019. Kvůli obžalobě byl také vyloučen z České lékařské společnosti a ze všech jejích organizačních složek.
Soud odročen kvůli otravě léky
Proces měl začít v listopadu 2023, líčení ale bylo odročeno. Jan Cimický byl na konci října hospitalizován v nemocnici kvůli předávkování prášky na spaní a léků proti úzkosti. Podle zdroje deníku Blesk to byla nešťastná náhoda, nikoli záměr.
Rozsudek: 5 let vězení
Verdikt soudu z listopadu 2024 nakonec zněl „vinen“ a Jan Cimický byl odsouzen k pěti letům vězení za čtyři znásilnění a 35 případů vydírání (různá právní kvalifikace souvisí se změnou trestního zákoníku v roce 2010). K trestu se váže také desetiletý zákaz výkonu lékařské praxe a povinnost uhradit obětem nemajetkovou újmu ve výši desítek až stovek tisíc korun, dohromady požadují oběti až šest milionů korun.
Podle soudce Petra Nováka Cimický zneužil své „převahy a autority vyplývající z pozice veřejně známého lékaře a psychiatra za účelem svého sexuálního vzrušení“. Soud přihlédl i k tomu, že sexuální útoky se strany psychiatra přispěly u obětí ke ztrátě důvěry v lékaře a zkomplikovaly další osobní život.
Cimický se proti rozsudku odvolal, původní rozsudek byl Městským soudem v Praze zrušen a vrácen na Obvodní soud pro Prahu 8. Opětovné řízení začalo 25. září 2025 a rozsudek má padnout právě dnes.