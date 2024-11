Pět let pro Cimického je dobrý signál, říká moderátorka, která byla jeho obětí

Jak vnímáte páteční rozsudek?

Myslím si, že je velkým pozitivním signálem směrem k obětem, že je to na dobré cestě. Ale vzhledem k tomu, že se pan Cimický na místě odvolal, ještě to nebyla finální tečka. Až nastane, tak si teprve budu moci vydechnout.

Je trest adekvátní? Tedy pět let vězení, zákaz praxe na 10 let a peněžité náhrady za újmy.

Co je adekvátní za zničené životy, to je možná filozofická otázka. Myslím si, že zvýšení trestu ze tří na pět let je opět dobrým signálem směrem k obětem. Díky tomu si můžeme uvědomit, jak závažné jeho konání bylo a jak dalece a trvale poškodilo naše životy.