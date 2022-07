ČSSD? Raději sám za sebe, nedělají to dobře, říká bývalý místopředseda Birke

Jenže Jan Birke je rovněž 12 let starostou Náchoda. Přes 30 procent tam dostal i před čtyřmi lety, kdy už byla strana v troskách. Ve volbách letos na podzim chce uspět, proto raději vytvořil novou značku.

V roce 2018 už na tom byla ČSSD docela špatně, přesto jste triumfoval se ziskem téměř 32,5 procenta hlasů. Lze i v letošních komunálkách vyhrát pod značkou sociální demokracie?

Není to jen o značce, ale hlavně o konkrétních jménech. A o tom, jak k lidem ve své obci přistupujete. Starostou jste 24 hodin denně a jakýkoli občan právem čeká, že mu pomůžete, protože jste jako starosta jeho poslední instancí. Každý si pamatuje, o co vás žádal. A když mu slíbíte pomoc, pak na to zapomenete, nebo se na něj přímo vybodnete, tak nejenže vás příště nezvolí, ale ještě po městě běží, že je starosta slibotechna. V poslední době jsem byl jako starosta v komplikované situaci, protože jsem se svým týmem z radnice plnil sliby, ale proti tomu šla velká politika. Mé rodné ČSSD přestali lidé rozumět, věřit a v některých případech dokonce začala být směšná. Takže jsem prožíval trochu schizofrenii.

Přesto si před lidi v kampani před podzimními volbami chcete opět stoupnout v dresu ČSSD?

Z ČSSD jsem neodešel. Ale poprvé použiji své vlastní jméno. Kandidovat budeme pod jménem Jan Birke pro Náchod. Je to uskupení, které bylo do voleb přihlášeno pod hlavičkou ČSSD, na kandidátce je třetina sociálních demokratů, v čele jsem já, který je v ČSSD přes dvacet let. Dvě třetiny kandidátů budou nestraníci, kteří by nikdy nekandidovali za žádnou politickou stranu. Jsou to lidé, kteří něco dokázali. Právníci, lékaři, zdravotní sestry, hasiči. Podařilo se mi je přilákat právě proto, že jsou na kandidátce pod jménem Jan Birke pro Náchod. Je to nové uskupení, ale není to ani nová politická strana, ani hnutí. Před čtyřmi lety jsme – stejně jako třeba Petr Vícha v Bohumíně a pár dalších našich lidí – překročili třicetiprocentní hranici, i když centrální ČSSD měla okolo pěti, šesti, sedmi procent a byla už téměř na kolenou. Takže to nemusí být jen o straně, ale o konkrétním jméně. Pak musíte kandidovat sám za sebe, jinak nemáte šanci.

Nechcete časem vytvořit něco jako Hnutí Jana Birkeho a zkusit to třeba v kraji nebo dál?

Napadlo mě to, ale než se něčím takovým začnu zaobírat, musí být značka úspěšná v komunálních volbách u nás v Náchodě.

Zmínil jste, že kandidátku podáváte pod hlavičkou ČSSD. Bude její značka na předvolebních plakátech nebo jinde k vidění?

Ne, nebude. Jen na volebním lístku budou označení členové ČSSD. A troufám si říct, že minimálně v Náchodě všichni vědí, že Jan Birke je sociální demokrat. Myslím, že se nemám za co stydět, ČSSD se opouštět nechystám. Ale pravdou je, že poprvé nekandiduji za ČSSD, ale za tento subjekt.

Jan Birke přichází do Lidového domu na jednání předsednictva ČSSD. (25. října 2021)

Když se v krajských volbách v roce 2020 schoval v pardubickém regionu Martin Netolický za zkratku 3PK (sociální demokraté a Společně pro kraj) a schoval značku ČSSD, schytal za to především od konzervativnějších sociálních demokratů včetně vás kritiku. Kromě jiného za srabáctví a vypočítavost. Pak ale uspěl a z druhého místa ve volbách se stal hejtmanem. Neděláte teď vlastně to samé?

Svým způsobem souhlasím. Pravdou je, že jsem realista. Když se podíváte pravdě do očí, vidíte, že je ČSSD na třech procentech. Pokud chcete svému městu ještě něco dát, je možná účelnější to zkusit trochu jinak. Možná by svým způsobem mohlo být bráno za srabáctví použít něco jako Pro lepší Náchod nebo tak něco. Ale když tam dáte přímo své jméno, dáváte všanc úplně všechno. To je asi trochu rozdíl mezi mnou a Martinem Netolickým. Navíc to udělal už v době, kdy byla ČSSD na celostátní úrovni stále ve hře a on byl ještě rok před krajskými volbami jejím místopředsedou.

Když jsme u ČSSD, co říkáte tomu, jak pod vedením Michala Šmardy funguje?

Nerad kritizuji přes média, což dělala řada lidí, když byl předsedou Honza Hamáček. Kluci měli – a říkám kluci, protože jsou všichni mladší než já – jeden velký problém. Šlo o to, oddlužit ČSSD, protože ji opravdu v jedné chvíli hrozilo, že na sebe vyhlásí insolvenci. To byla velmi vážná situace. Rozhodnutí o prodeji Lannova paláce bylo rozumné řešení. ČSSD by tak do měsíce, maximálně do dvou nemusela mít žádné dluhy. To ti kluci zvládli.

Jak to ale zvládá vedení ČSSD politicky? Preference se téměř nehýbou.

To je druhá věc. Při dnešní pravicové vládě a všech okolnostech je mimořádná příležitost ukázat, že tady má levicová strana své místo. Ale nevysedíme si to. Jinými slovy, když nic nebudeme dělat, nebude se o nás mluvit, psát, nebudeme mít zajímavá témata, nebudeme nikoho zajímat. Tak nám preference neporostou. My jsme trochu zabředlí do vnitřních dluhů a ve velké politice nejsme vidět, byť je v naší pozici složité se dostat do celostátních médií. Ale myslím, že cesty jsou, jen se nevyužívají. Takže nejsme vidět. Mrzí mě to, protože i lidé v Náchodě se mě často ptají: A kde je ta sociální demokracie?

V ČSSD byl dlouholetý rozpor, jestli má dělat „zemanovskou“ tradiční sociálnědemokratickou politiku, anebo být „moderní levice evropského střihu“, což je fráze, kterou se zaklínali třeba Bohuslav Sobotka či později Tomáš Petříček. Zdá se, že spolu s Michalem Šmardou zvítězil druhý proud. V Praze je třeba koalice se Zelenými a jedničkou kandidátky je bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. Je to cesta, jak dostat ČSSD zpět?

Myslím, že není. Ale Michal Šmarda má zodpovědnost, nebudu ho kritizovat. Nicméně já bych samozřejmě nic takového neudělal, protože to je pro mě úplně jiný svět. Oni asi měli 100 + 1 důvodů, proč to udělali, mají také svoji zodpovědnost a počkejme si, jak to dopadne. Když jsme v roce 2020 kandidovali se Stranou zelených v krajských volbách, řekl jsem, ať mě raději napíší na zadní místo, protože jsem chtěl kandidátku podpořit, ale zároveň nejsem z těch, kdo by pro takovou koalici plédoval. Že jsem pak všechny přeskákal, je věc druhá. Nicméně, já bych koalice podobného typu dohromady nedával. Nejsem žádný představitel „moderní levice evropského střihu“, jak jste říkal. Já jsem sociální demokrat, který mluví normálně. Jedna plus jedna jsou dvě, tráva je zelená, nebe modré. Nehovořím k lidem, jak se říká, ale mluvím s nimi. Samozřejmě mohu být pro řadu lidí nepřijatelný s tím, že jsem jednoduchý a přímočarý. Mám řadu chyb, ale z celostátní politiky ČSSD jsem se stáhl, orientuji se na Náchod, jsem součástí nějakého nového směru. Chci uspět! A pokud uspěju, tak se mohu podívat za hranice města.

Jan Birke při slavnostním zahájení kampaně ČSSD v Lidovém domě. (22. 8. 2021)

Předpokládám, že váš nový projekt asi nebude mít stejný program, jako by měla levicová ČSSD. Co změníte?

Doufám, že jsem se za těch 12 let ve funkci starosty moc nezměnil. Chceme pokračovat v některých nedokončených projektech a dotáhnout je. Ale možná jdeme ještě víc na dřeň, na konkrétní věci. Je tu otázka obchvatu, který je potřeba příští rok spustit. Město vykupuje pozemky, vstupuje do toho dalšími aktivitami. Chceme znovu rozproudit lázně. Koupili jsme brownfieldy, chceme postavit byty v centru města, a tak bych mohl pokračovat. Podívejte, v Náchodě se za 12 let proinvestovalo asi tři a půl miliardy korun. Teď nás čeká energetická krize, ale v žádném případě nechceme sahat ke škrtům v oblastech sportu či kultury.

Když už jsme u sportu, v minulém volebním období jste se přes protesty tehdejší opozice – dnešních vládních stran – stal členem vrcholného orgánu Národní sportovní agentury. Jak vám to po výměně vlády funguje?

V tomto týdnu jsem byl představiteli současné vlády odvolán, respektive mi nebyl prodloužen mandát. Mrzí mě to, protože jsem byl u zrodu té agentury, ale chápu to, protože přišla nová vlna a potřebují si tam nasadit vlastní lidi. Ty lepší, šikovnější, a jak teď zjišťujeme z médií třeba v kauze Dozimetr – asi i ty poctivější. Naprosto tomu rozumím. Akorát mě vždycky mrzí ta forma. Jako když jsem byl panem Rakušanem odvolán z dozorčí rady České pošty (ministr vnitra za STAN Vít Rakušan odvolal letos v únoru osm z patnácti členů rady stím, že jsou političtí trafikanti, devátý skončil sám – pozn. red.). Bylo to dost křupanské, protože jsem se to dozvěděl od moderátorky TV Nova. Panu ministrovi vnitra – ačkoli se velmi dobře známe a tykáme si – to nestálo ani za to, aby mi poslal aspoň esemesku. Tentokrát to bylo hodně podobné. Byť mi alespoň zavolal šéf agentury Filip Neusser a poděkoval mi za vše, co jsem pro NSA udělal.