Některé kompromisy by byly nepřijatelné, říká poslanec k manželství pro všechny

Jak debata o manželství pro všechny ve Sněmovně tento týden vypadala? Objevily se názory, že téma hnutí ANO použilo ke svému záměru oddálit hlasování o jiných věcech, například odvolání Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nebo mediálním zákoně...

Na to, jak se téma objevilo, byste se musela zeptat vyloženě kolegyně Jany Pastuchové. Pachuť, že to trochu vypadá jako zneužití tématu, tam však je. Já se ale snažím v lidech vidět to pozitivní, tak pevně doufám, že si kolegyně jen některé ty konsekvence prostě neuvědomila.

Pokud by kompromis řešil jenom majetková práva, je to pro mě nedostatečné a nestojí to za to. To se radši pustím se ctí do prohraného boje, než abych dostal jen kůrku chleba.

Máte pocit, že se někam v téhle debatě posouváme, nebo je to pořád totéž dokola?

Myslím si, že ta debata nám nic moc nového nepřinese. Ale posunuli jsme se v tom, že máme mnohem víc zahraničních zkušeností, posouvá se to všude kolem nás. Bezesporu do toho vstoupily před nějakou dobou také události v Bratislavě. Co mi teď také přijde jako otevřenější, je komunikace přijatelných hranic kompromisu. A také komunikace o tom, z čeho lidé vlastně mají v případě manželství pro všechny strach nebo co je jim na tématu nepříjemné – ať už z jedné nebo z druhé strany.

Někteří lidé jsou sice zatvrzelí, ale pořád s nimi můžete komunikovat poměrně lidsky a inteligentně. Někteří se také podle mě naučili o něco lépe popisovat konkrétní věci, které jim nesedí nebo z kterých mají obavy. Ale samozřejmě jsou lidé i ve Sněmovně, kteří jsou, řekl bych, agresivně zatvrzelí.

Jan Berki @BerkiJan Na rozdíl od @pastuchovaANO si myslím, že o manželství pro všechny bychom měli hlasovat hned, jakmile budeme mít aspoň nějakou naději, že ho přijmeme. Otevření a neschválení by v tuto chvíli ničemu nepomohlo. oblíbit odpovědět

Co je podle vás ten největší bod sváru?

Myslím si, že jedna z věcí, která bude hodně k diskusi, je samotné označení toho svazku. Když navrhujeme manželství pro všechny, tak preferujeme ten název manželství, což je zase něco, co, řekněme, konzervativněji smýšlející kolegové právě ne úplně rádi slyší.

Druhá otázka jsou rodičovská práva. Já teď vnímám jako poměrně citlivé téma surogátní mateřství nebo adopci. Ale co se týká třeba pěstounství, praxe se dávno posunula v tom, že přestože do pěstounské péče se dítě svěřuje jen jedné z těch osob, ve skutečnosti všichni vědí, že spolu žijí v páru. A tam už podle mého diskuze tak horká není.

U adopcí bych řekl, že to je o něco citlivější, ale na druhou stranu myslím, že spoustu lidí uznává, že u dítěte, které je z nějakého důvodu v institucionální péči, je lepší, aby bylo v byť náhradní, ale skutečně rodinné péči.

Vloni v listopadu jste se po útocích v Bratislavě vyoutoval, tedy svěřil s jinou sexuální orientací. Jak ty diskuze vnímáte vy osobně? Jsou pro vás zraňující?

Já mám to štěstí, že jak moje rodinné zázemí, tak všichni blízcí okolo mě přijali takového, jaký jsem. Takže s vědomím láskyplného zázemí se mi to asi přijímá trošku snáz a líp se mi čelí tomu, že někteří lidé, zvlášť na sociálních sítích, občas používají výrazy, které do diskuze vůbec nepatří.

Mám ale třeba pocit, že mně se o něco lépe kolegům vysvětluje, že stejně jako pro ně je důležitý název manželství ve smyslu svazku muže a ženy, tak pro mě je zase velmi citlivé dávat mému svazku jinou nálepku nebo označení. Co si budeme nalhávat, tohle ale bude zřejmě jedna z věcí, kde se bude v tomto volebním období hledat kompromis.

Kdyby tedy mělo dojít k nějakému kompromisu, jaká věc by pro vás osobně byla nepřípustná?

Řeknu obecně, co jsou pro mě nosné věci: zaprvé bych byl rád, aby se nosičem skutečně stala novela občanského zákona. Aby tedy zanikl současný zákon, který nejenže nám dává jinou nálepku, ale ještě vás vyčleňuje. Vím, že to je jen symbolické, ale pro mě je to důležité.

Nepřijatelná by byla také úprava, která by neřešila rodičovská práva. Ano, spoustu těch věcí je symbolických a vnímaných na úrovni práv jednotlivců, ale je podle mě důležité reálným dětem zajistit jejich práva. Za mě tedy úprava, která by neřešila rodičovská práva dostatečně, by byla skutečně nepřijatelná. A tam jsem pak připraven hlasovat proti, byť by tam nějaký posun byl. Pokud by kompromis řešil jenom majetková práva, je to pro mě nedostatečné a nestojí to za to. To se radši pustím se ctí do prohraného boje, než abych dostal jen kůrku chleba. Rozumím tomu, že Sněmovna je relativně konzervativní, ale důležitý je aspoň nějaký posun, ne jen kosmetická úprava.

Padají také diametrálně odlišné návrhy, že manželství by mělo být definované pouze jako vztah muže a ženy. Co říkáte na to?

Co vám k tomu můžu říct než zopakovat, že z mého pohledu je to lpění na vnějším znaku místo na skutečných hodnotách. Teď jsem se snažil třeba odpovídat v debatách na Twitteru, kde padl argument, že manželství je „od přírody muž a žena“. Ale manželství přece není od přírody, manželství je právní stav, který má nějaký cíl a nese s sebou nějaké povinnosti a práva. Je to právní sociální konstrukt, takže v tomhle slova smyslu se některé jeho parametry mohou měnit. Pak se tedy máme bavit o tom, co je tím důležitým parametrem, což jsou podle mě ty vzájemné závazky, veřejně slíbené. Úcta, láska, podpora. Nikoliv rozdílnost pohlaví těch dvou lidí.

I v koalici víte, že se na všem neshodnete

Když se podíváme na záznam hlasování o předložení návrhu, celá ODS hlasovala proti. Přijde vám, že je v tomto směru možná v současné době konzervativnější než lidovci?

Asi byste se musela zeptat jich nebo jejich voličů. Můj dojem z dálky ale je, že v této otázce paradoxně možná ano, ale teď bych jenom spekuloval. Je nutné podotknout, že když se podíváte na hlasování o zařazení toho bodu, tak u některých kolegů z ODS v tom například může hrát roli to, že ten bod tam prostě nechtěli zařadit. Není to o tom, že by nutně byli natolik konzervativní. Ale to byste se skutečně musela zeptat jich samotných.

Na tématu manželství pro všechny shoda v pětikoalici nepanovala od začátku, ačkoli pro Piráty bylo naopak velmi důležité.

Rovnoprávné sňatky byly jedním z bodů volebního programu naší koalice s Piráty. Když ale skládáte vládní koalici, tak vždycky víte, že se objeví něco, co není úplně kompatibilní pro všechny. Tohle jsme věděli od začátku. Já jsem ale vlastně rád, protože přestože to trvá poměrně dlouho a někteří to teď k politickému boji trochu zneužívají, jsme schopní se o tom bavit, byť pokroky třeba nejsou tak rychlé.

Troufáte si odhadnout, jak to tedy může skončit?

Buď dojdeme k závěru, který bude dostatečně důstojný pro obě strany, anebo prostě dojdeme k závěru, že skutečně nejsme schopni v tomto najít společný postoj. A pak si prostě řekneme, že tedy o tom rozhodne hlasováním Sněmovna samotná. Respektive ona o tom vždycky nakonec rozhodne, ale já tomu říkám, že se půjde „nadivoko“, tedy že nevíte, co se vlastně stane.

Odhadujete, jestli se to vlastně k hlasování vůbec v nejbližší době dostane?

Jednání je potřeba dát dostatečný čas, ale na druhou stranu ho zbytečně nenatahovat. Koaliční pracovní skupina o tom již nějakou dobu jedná a já se domnívám, že minimálně jedna schůzka do června k tomu proběhne. Na téhle schůzce snad dojdeme k rozhodnutí, jestli jsme nebo nejsme schopni najít společný průnik. Ale řekněme si upřímně, že léto bude věnováno především konsolidačnímu balíčku. Můj odhad tedy je, že k pokusu o zařazení nebo projednání dojde na podzim tohoto roku.

Když vás nejbližší podporují

Když se ještě vrátíme k vašemu coming outu minulý rok, jaké reakce jste po zveřejnění článku na Seznam Zprávách dostal?

Tehdy přišla spousta podpůrných zpráv, pozitivní reakce jsem měl i od rodiny, protože dopředu nevěděli, že to řeknu takhle veřejně. V tomhle případě pozitivní reakce ty negativní přebily. Znovu jsem si uvědomili, že když máte kolem sebe lidi, kteří vás podporují, daleko líp se vám snáší i takové věci. Ne že by to bylo něco příjemného nebo že by se vás to nedotklo. Když vám někdo bezdůvodně napíše „chcípni“ a ještě k tomu přidá jiné expresivní výrazy, člověk rozhodně není úplně kamenný. Ale snáší se to daleko lépe, když vás nejbližší podporují.

Setkáváte se ve veřejném prostoru i s vyloženě homofobními urážkami?

Na ulici zatím ne, ale samozřejmě vám v různých zprávách chodí různé vzkazy. Ty zlé se snažím ignorovat, protože si říkám, že člověk, který tohle napíše, musí být poměrně dost frustrován svým životem. A teď nemyslím to, že se mnou nesouhlasí – když se mnou někdo nesouhlasí a napíše to slušně s nějakými argumenty, tak to respektuji. Dotyčný prostě vidí svět trochu jinak než já, což se snažím přijímat s respektem. Ale pokud vám někdo píše vulgárně a někdy opravdu hnusné věci, tak tam si zkrátka myslím, že jde o osobní frustraci, kterou tímhle způsobem dostává ven. A na to se přiznám, že nereaguji v podstatě nijak.