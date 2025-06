Posledně jste zvažoval kandidaturu, ale nakonec jste do volby nešel, protože obhajoval bývalý generální ředitel Petr Dvořák. Proč do toho jdete teď?

Protože nekandiduje žádný generální ředitel ČT, to je jednoduché.

Proč by radní měli vybrat vás?

Protože jsem přesvědčen o kvalitě svého projektu a také proto, že nejsem na nikoho navázán. Když se podíváte za oponu, nikde moje jméno není, nic na mě nenajdete. Já v zákulisí prostě nejsem. Takže když někdo řekne, že s nimi nehraji jejich hru, tak mohu s klidným svědomím říct, že opravdu nehraji. Já ji nehraji s nikým.