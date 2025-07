„Sny o tom, kam se podíváš, jsou skoro stejně důležité jako na tom místě být,“ popsal Pokorný v pořadu svůj přístup k cestování. „Někdy mám pocit, že na výletě jsem už týden předtím, když jsem v práci a můžu nad tím přemýšlet a plánovat, co uvidím,“ dodal. Pokornému letos na jaře vyšla kniha Strašidelné Česko s necelou stovkou tipů na výlety do míst, která vás vyděsí.

Na pár z nich diváky Rozstřelu pozval. „Třeba na hradě Loket v nejspodnějším sklepení je figurína strašidla Štrakakala. Docela známý je také Radouš, strašidlo z hradu Radyně, o tom říkám, že je to naše zoologicky nejpodivnější strašidlo, co má oslí uši a kančí zuby,“ řekl autor.

Za vůbec nejděsivější označil strašidlo zvané Šplhavec z hradu Kašperk. Má podobu kostry šplhající po zdi. Kdo ho uvidí, údajně zemře. Alespoň tak se to na Kašperku traduje.

Knihu psal Pokorný rok. Čerpal při tom i ze sloupků z Víkendu MF DNES. Ty vycházejí pravidelně každou sobotu už 12 let. Za tu dobu na svých cestách vypozoroval spoustu změn k lepšímu.

„Česko je čím dál turističtější. Je to asi proto, že chodí víc lidí. Je vidět, že skoro každá vesnice má dnes nějaké muzeum, pamětní desku rodáka, nebo pokud je tam aspoň malý kopec, tak rozhlednu. Určitě se taky za 30 let od revoluce podařilo opravit už většinu zchátralých hradů a zámků,“ vyjmenoval Pokorný.

Občas ho na výletech překvapí, co všechno dnes má své muzeum. V této souvislosti zmínil expozici počítačové hry Kingdom Come: Deliverance v zámku v Ratajích nad Sázavou, kde se odehrával první díl. Hru nehrál, i tak ho expozice zaujala. Pobavil ho třeba vážný výklad v angličtině pro zahraniční turisty o tom, co byli zač Karel IV. a Václav IV.

“Overturismus neexistuje“

V posledních letech se obzvlášť na některých místech v Česku mluví o overturismu. Typicky na Sněžku míří v létě tolik lidí, že to začíná být neúnosné. Pokorný ale zastává provokativní názor, že u nás problém overturismu neexistuje.

„Když je člověk součástí davu, je zároveň spoluviníkem i obětí,“ prohlásil. „V případě Sněžky podle mě platí, že je to každého volba tam jít v tu nejexponovanější dobu, tedy o prázdninách. Pořád si ale myslím, že kdyby tam někdo šel ve všední den v listopadu, žádné davy tam nebudou,“ vysvětlil. Národní památkový ústav navíc propaguje spoustu krásných hradů a zámků, kam tolik lidí nejezdí a mnohdy jsou tam za návštěvníky z jeho zkušeností vděčnější.

On by místo Sněžky doporučil výlet do Krušných hor. Letos tam objevil osadu Rolava. Je podobná známější Jizerce v Jizerských horách nebo Rejvízu v Jeseníkách, zatím tam ale ještě nedorazila komerce.

V pořadu Rozstřel také zaznělo, jestli se na výletě někdy doopravdy bál, co nejbizarnějšího zažil nebo zda stojí za návštěvu osada s názvem Prdel.