KOMENTÁŘ: Pokuty 10 tisíc pro chudáka bez roušky jsou nesmyslně přemrštěné

Zvláště ve chvíli, kdy „zapomnětlivost“ projevil i samotný ministr vnitra Jan Hamáček, který se někde na poradě nechal přistihnout bez roušky. Pak prohlásil, že za trest pošle nemocnici v pražském Motole právě oněch deset tisíc korun. O. K., až na to, že pro ministra s platem ústavního činitele deset tisíc korun není zdaleka tak citelnou ztrátou jako pro některé chudáky, kteří „zapomněli“, podobně jako on. A to nemluvím o cizincích z Mladé Boleslavi, kteří se u lesíka opili, policistům odmlouvali, takže to měli za dvacet (tisíc).