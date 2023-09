Rakušane, vládo, budete viset, zaznělo na demonstraci. Policie to vyhodnocuje

„Rakušane, vládo! Prezident Putin zná viníky a stejně jako on visel tam na té budově, tak vy všichni vlastizrádci tohohle národa, kteří adorujete fašismus v této zemi, budete také viset. Do jednoho. Tyhle slova neodvolám, nikdy v životě,“ řekl Jakub Netík ve svém proslovu na akci s názvem Shromáždění občanů proti protiústavnímu jednání vlády ČR, která se konala v sobotu a neděli na pražské Letenské pláni. Na víkendové akci se sešlo několik stovek lidí.

Barbora Mercury 🇨🇿✌️🇪🇺🇺🇦 @MercuryBarbora Tak jsem čekala, ze si pro něj policie přijde rovnou na podium, ale nic no. Tak třeba příště.🤷🏻‍♀️ https://t.co/YtzyrNLXUY oblíbit odpovědět

Policie uvedla, že se případem už zabývají kriminalisté. „Ano, o proslovu víme, kriminalisté se jím zabývají a vyhodnocují jej. S řečníkem budeme chtít hovořit,“ uvedli policisté na síti X, dříve Twitter.

Netík za své výroky skončil před soudem už v říjnu loňského roku. Tehdy to bylo kvůli tomu, že ve svých videích na sociálních sítích tvrdil, že vláda očkováním proti nemoci covid-19 cíleně zabíjí občany.

„Umírají lidi, mají záněty srdečního svalu, houstnutí krve, infarkty, mladý lidi na to umíraj a padaj,“ tvrdil tehdy ve videích.

V únoru a v březnu 2022 se poté vyjadřoval k vypuknutí války na Ukrajině. „To je taková škoda, že se Putin zastavil jen u těch ukrajinských hranic,“ řekl tehdy Netík, který dále tvrdil, že ruská vojska Ukrajinu osvobozují od fašistických zrůd, lidé na Ukrajině jsou za to šťastní a děkuji ruským vojákům.

Soud následně Netíka za jeho výroky osvobodil. Samosoudkyně Markéta Bitterová odůvodnila zprošťující rozsudek tím, že Netíkovy výroky ve videích převážně na Facebooku ohledně vakcín a války na Ukrajině nedosáhly takové závažnosti, aby se jednalo o trestné činy. „Je to jeho názor na věc a v trestněprávní rovině soud neshledal, že by to mělo být trestáno,“ uvedla soudkyně.