Česko je ráj na zemi. Kurdský lékař vypráví o ženách, Bohu i integraci

Před naším setkáním jsem si přečetla vaši novou knihu Iráčan. Nedalo se přehlédnout, že váš život z velké části ovlivnily ženy. Trefila jsem se?

To je naprostá pravda. V mém životě byly a jsou dvě skupiny žen. První skupinu tvoří ty, které jsem miloval a druhou ty, které jsem miloval ještě víc. Do lásky jsem šel vždy s dobrým úmyslem a čistým svědomím.

Smutným paradoxem na tom je, že jsem byl vždy nejvíce ublížen těmi, na kterých mi nejvíce záleželo a které jsem nejvíce miloval. Vesmír možná chtěl, abych si počkal na tu pravou. Bohužel čím víc zkušeností se smutným koncem člověk má, tím je opatrnější. Což je dnes i můj případ.

Poslední kapitolu knihy jste zasvětil vaší mamince. Jaká byla?

Statečná, velmi schopná, nebojácná. V kultuře, kde žena patří v podstatě jen do kuchyně, dokázala neskutečné věci. Mě i moje sourozence vychovala v neuvěřitelně těžkých podmínkách. Proto mám respekt k ní, a díky ní i k ostatním ženám.

Díky cizí zemi, cizím lidem, cizí kultuře, cizímu jazyku i cizím tradicím jsem se stal tím, kým jsem dnes. (...) Díky „bezvěrcům“ jsem přestal ve jménu Boha a náboženství vyhazovat nevinné lidi do povětří. z knihy Iráčan

Zmínil jste svou původní kulturu – jak se vám za více než třicet let, co žijete v Česku, podařilo naši kulturu implementovat do té irácké?

Víte, žádná kultura na zeměkouli není idylická. A není to tak, že ta či ona kultura je lepší než druhá. Ta druhá je pouze jiná. Nikdo tak nemá právo donutit lidi s jinou kulturou, aby se chovali jinak. Pokud tedy nejde o porušení suverenity a tradice daného území.

Přesto tyto dvě kultury, česká a irácká, jsou od sebe tak nesmírně odlišné, že to bylo opravdu těžké. Jsou to dvě koleje, které se nikde nestýkají. Kdybych zůstal věrný své kultuře, nemohl bych v Česku žít. Možná někdo namítne, že tomu tak není, ale já mluvím o sobě. Postupem času jsem přijal některé věci za svoje, ztotožnil jsem se s nimi. A některé zůstaly absolutně neprůstřelné.

Které?

To je hodně těžká otázka. Dovolíte mi jeden ilustrativní příklad?

Jakub Nabi (*1970) Narodil se ve vesnici Balikian v iráckém Kurdistánu.

Vystudoval vysokou školu v Mosulu a v Erbílu. O pár měsíců později se dostal na 1. LF UK v Praze.

Od roku 2002 pracuje jako ortoped v nemocnici v Benešově. Od roku 2010 provozuje na částečný úvazek i soukromou ambulanci v Praze.

V roce 2020 vyšla jeho první kniha Moga.

Prosím.

Nedávno jsem si povídal s jedním kamarádem v hospodě a dostali jsme se k tomu, že když v Česku řeknete cizímu muži, že má krásnou partnerku, je většinou potěšený. Řekněte tu samou větu pánovi o čtyři tisíce kilometrů dál na Blízký východ a vyprázdní do vás celý zásobník.

Obě kultury označují to své za normální. Takže co je vlastně normální? A já jsem zpočátku musel hodně přemýšlet, co z toho vezmu za své, co bude normální pro mě. V tomto konkrétním příkladě bych se rozhodně přiklonil ke zdejším hodnotám.

Na co jsem si ale na druhou stranu zvyknout nemohl, bylo, když vdaná žena v noci oznámila, že odchází někam za svými starými kamarády. V naší kultuře je naše žena naše čest, čest muže i rodiny, kterou ona ani nikdo jiný nesmí pošpinit. Když k tomu dojde, je to špatné pro všechny. Přijmout toto pro mě bylo mnohem těžší.

V knize píšete: „Integrovat se do společnosti neznamená začít chodit do hospody, jíst vepřové maso, nebo políbit holku na ulici.“ To je výmluvné.

To jsem kdysi psal v dopisu tehdejšímu ministrovi vnitra, když chtěl do Benešova poslat několik set uprchlíků. Sám jsem cizinec i uprchlík a vím, jak to funguje. Je strašně snadné sem přijít, zajít s kolegou do hospody, potkat pěknou ženu a na ulici ji políbit. Ale to není integrace.

Integrace je přesně to, že si zvyknu, že manželka o půlnoci odejde a bude třeba dva dny pryč. Já už jsem si na to dávno zvykl, ale ten boj dvou kultur byl veliký. Zároveň si ale myslím, že překonat svou vlastní kulturu neznamená ji odmítnout. Zkrátka jsem jen nekonal, co jsem nepovažoval za správné.

Cítíte se tedy víc jako Čech, nebo jako Iráčan?

Znáte příběh o vráně, která se učila chodit jako holub? Když se vrátila mezi vrány, tak si z ní dělaly legraci, jak směšně to chodí. Když se ale vrátila mezi holuby, ti se jí zase vysmáli, že napodobuje holuby, i když je jenom vrána. Nepatřila nikam. Kouzelník jí poradil, aby šla do lesa hledat dřívko, které není rovné ani zahnuté. Teprve pak se jí prý vrátí její vraní chůze. A vrána tam hledá dodnes.

Já si někdy připadám jako ta vrána. A ptám se, zda budu mít někdy hluboko v sobě tuto českou kulturu jako definitivní. Přitom tu žiji přes dvaatřicet let. Základní životní hodnoty, které považuji za svoje, jsou určitě ty zdejší.

Občas se mi po Iráku zasteskne, po tamní kultuře a hudbě, ale jinak? Irák mi zkrátka nedal to, co jsem v životě chtěl, spíše naopak. Dal mi špatné věci, válku, zničení, chudobu a smutek.

Už jste si knihu celou přečetl?

Kdepak, zkouším to, ale vždy u toho mám oči plné slz. Píšu v ní o zážitcích, které mám ještě čerstvě v sobě a jsou pro mě velmi emotivní. Některé kapitoly mého života v sobě zkrátka ještě nemám uzavřené. A to jsem knihu začal psát v roce 2016 a skončil jsem s ní až teď v červenci.

Byl to pro vás způsob terapie?

Určitě ano. Když jsem dopsal první knihu, tak za mnou spoustu lidí chodilo, jestli bude pokračování. V tu chvíli jsem to sám nevěděl, když jsem se ale dostal do problémů, které v nové knize popisuji, potřeboval jsem se z toho vypsat. Ze smutku, bolesti i radosti.

Potřeboval jsem ze sebe dostat tu negativní energii, kterou jsem do sebe během několika let dostal. Vím, že kdybych to neudělal, tak by se ze mě energie dostala nekontrolovaně, v podobě nějaké nemoci, stejně jako Parkinsonova nemoc, nebo ulcerózní kolitida.

Problémy, o nichž mluvíte, souvisely s odhalením Parkinsonovy choroby, závislostí na automatech, krizí v osobním životě... Nebál jste se reakce svých pacientů?

Vůbec. Neříkám, že není bolavé, když jde člověk s pravdou ven. Kdyby mě ale moji pacienti odmítli proto, že jsem o sobě psal pravdu, potom to není můj problém. S tím já nic neudělám. Ale reakce byly zatím jen velmi pozitivní, což mi dělá radost.

Ale každý máme zkrátka třináctou komnatu, do níž nikdo kromě nás nevidí. Já jsem svou odhalil. Psal jsem svůj příběh a do něj si zkrátka nejde nic vymyslet. V tu chvíli by to ztratilo význam. Naštěstí jsem problémy, s kterými jsem se potýkal, a o nichž v knize píšu, zvládl.

Starověkou kulturu bomby nezničí

Dovolte mi ještě návrat k irácké kultuře. Podtitul knihy Iráčan zní: „Příběh kurdského lékaře, který hledal Boha a našel Sebe.“ Jak se vám hledal Bůh v zemi, kde panuje velká nedůvěra k tradičním náboženským institucím?

Byl jsem vychovaný v islámské zemi v muslimské tradici. Až do 11. září (Dne 11. září 2001 provedla militantní islamistická organizace al-Káida sérii teroristických útoků na USA, poz. red.) jsem chodíval do mešity.

Ten den ale dost změnil. Bůh, kterého jsem do té doby vnitřně uctíval, najednou konal v rozporu s tím, co jsem cítil. Nikdy jsem nesouhlasil a nebudu souhlasit se zabíjením jiného člověka. Tak začalo moje hledání.

A našel jste?

Dnes pro mě Bůh není nějaký stařec, který na nás hledí z nebe. Definice Boha je pro mě čistá a krásná energie, která je po celém vesmíru a má otevřenou náruč pro každého, protože naše duše je také součástí této energie.

To lidé posadili Boha do kostelů a do mešit, kde ho má být víc. Ale s tím já nesouhlasím. Takže ano, našel jsem se. Jsem muslim, jsem žid, jsem ateista, jsem křesťan, jsem buddhista. Ano, to jsem, ale především jsem člověk. A pokud budu v souladu a harmonii s vesmírem, jehož střed bude moje čisté svědomí, pak budu klidně muslimem, židem, ateistou, nebo křesťanem či buddhistou.

V nové knize ale také hodně kritizujete americké působení v Iráku.

Protože politika Spojených států je pro mě nedůvěryhodná. Kroky, které Amerika podnikala proti Iráku v minulosti, takové byly. Sám si pamatuji březen roku 1992, když byly na Irák uvaleny sankce, včetně toho, že se omezil irácký vzdušný prostor pro irácká letadla. V praxi to sice znamenalo, že Američané nás Kurdy ze vzduchu chránili, to se ale jedním rozhodnutím Bílého domu změnilo. Klidná situace se z hodiny na hodinu stala masakrem.

Zahraniční politika Spojených států je velmi nestabilní, záleží na tom, kdo je zrovna u moci, a jakou má náladu. Smutné je, že kam Američané vstoupí, tam po sobě zanechají chaos. Dvacet let bombardovali Afghánistán, umřelo tolik lidí z obou stran, kolik peněz do toho investovali, a jak to dopadlo?

Dnes tam chodí Tálibánci v pantoflích s kalašnikovem v ruce a stačilo jim týden, aby si vzali zpátky celé město. Tak starověká kultura, jako je v Iráku, se bombami nezničí. Ale lid už je zbídačený. Sice tam teď není válka, ale nikdy nevíte, kdy může přijít. Život je tam zkrátka velmi nejistý.

I to pro vás musel být nezvyk, když jste přišel do Česka.

Když v Iráku žijete celý život, zvyknete si a nepřijde vám to. Rozdíl je to ale ohromný. Nevím, zda si je český národ vědom toho, v jakém ráji žije. Jestli je ráj na zemi, je to Česko. Panuje tu přívětivé a stabilní podnebí, není tu válka, lidé tu netrpí chudobou a hladem. Vše je tu dostupné v dostatečném množství. Dostupnost zdravotnictví je tu naprosto nadstandardní. Nic nám tu nechybí. A to nemusím pro porovnání až na Blízký východ. Moje sestra žije ve Švédsku a dostupnost a kvalita zdravotnictví tam ani zdaleka nedosahuje té české.

Jste tedy dnes klidnější?

Klid a můj život, to nejde dohromady. Víte, jaké jsou moje dvě špatné vlastnosti?

Povídejte.

Jsem strašně netrpělivý člověk, pořád někam spěchám a sám nevím kam. A pak druhá – nemám rád pravidelnost, stereotyp. Přítelkyně mi říká, ať se jdu uklidnit na jógu. Tam bych v lepším případě celou skupinu také nakazil svou netrpělivostí.

Dobře, tak klid vynechám. Ale daří se vám?

Poté, co jsem zvládl všechny náročné okamžiky mého života, tak ano. Mám pocit, že jsem se skutečně našel. Mám jasno, v co věřím. A mám rád svou práci, což bylo jediné, co se v mém životě nikdy nezměnilo.

I když jsem byl v depresivních stavech a nevěděl, co bude zítra, práce mě bavila. Pochopil jsem, že problémy jsou buď řešitelné, a proto si s nimi nemusím dělat hlavu. Anebo jsou neřešitelné, a to je také v pořádku, protože v tu chvíli nemá smysl se jimi zabývat. Největším zadostiučiněním bylo, když si mé změny všimly i mé dvě dcery.

A můžeme se těšit na třetí knihu?

Ano! Pracovní název je Vše a nic. Budou to povídky, některé ze života, ale většinou o mých pacientech. A poslední kniha, kterou napíšu, bude o mých ženách. O těch, které jsem více miloval.