Ve věku 75 let zemřel zpěvák David Johansen, frontman glamrockové a protopunkové skupiny New York Dolls. V 80. letech začal působit také pod pseudonymem Buster Poindexter. Zemřel v pátek v New Yorku...