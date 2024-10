Mít Kyjev v NATO je pro Západ důležité. Landovský o válce a dalších hrozbách

Tento týden prohlásil německý ministr obrany, že se musíme připravit na válku. Jde o reálnou hrozbu otevřeného konfliktu mezi Ruskem a NATO, nebo o snahu přimět politiky k větším investicím do obrany?

Druhá část otázky je bližší pravdě. Rusko je sice hrozba, ale to víme delší dobu. Vladimir Putin začal otevřeně mluvit o svých cílech už v roce 2007, akorát jsme to nechtěli slyšet. Adaptace našich obranných schopností, obranného průmyslu, rozpočtů na obranu je stále příliš pomalá. Nedomnívám se však, že v dohledné době vypukne světový konflikt. Schopnost projekce síly bude mnohem důležitější než to, co dělalo svět stabilní v devadesátých letech, tedy dodržování pravidel a diplomacie.

Osobně jsem zastáncem toho, aby Ukrajina – má-li být státem, který dlouhodobě přežije – vstoupila do NATO. Přijde mi krajně nebezpečné, aby tato země s milionovou armádou, která prošla válkou, byla ponechána vlastnímu osudu.