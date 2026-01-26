Jakob kritizuje „rozpočtové harakiri“, Kalousek mluví o nelegálních výdajích

„Vláda rezignovala na zdravé finance. Mít vyrovnaný rozpočet a jasná pravidla není jen teorie – je to pojistka, aby se naše země nezadlužila až po uši. Jenže vláda teď dělá pravý opak,“ uvedli Starostové na síti X. Předseda hnutí Vít Rakušan návrh označil za projídání budoucnosti, STAN tomu podle něj bude ve Sněmovně oponovat.
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob označil návrh za „rozpočtové harakiri“. „Vláda porušuje platný zákon ČR o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a schodek 310 miliard tak působí spíš jako pohádka (Hanse Christiana) Andersena než realita,“ napsal.
„Ještě o víkendu si Alena Schillerová pochvalovala, v jaké skvělé kondici je Česká republika a že hraje Ligu mistrů. Tak teď už je jasné, že to vidí především jako příležitost k dalšímu zadlužování, tím se ale žádné soutěže nevyhrávají,“ kritizoval poslanec ODS Jan Skopeček.
Na překročení pravidel pro rozpočtové výdaje upozornil i Kalousek. Připomněl, že odmítnutý návrh kabinetu Petra Fialy (ODS) se schodkem 286 miliard korun využíval výjimku z pravidel na výdaje v rozsahu 49 miliard korun, která se týkala obranných výdajů a půjčky na stavbu jaderných bloků v Dukovanech.
„Vláda tedy navrhuje utratit 73 miliard korun nelegálních výdajů v době růstu a nízké nezaměstnanosti, kdy dobrý hospodář deficity snižuje, rozhodně nezvyšuje,“ napsal Kalousek na X.
Zákon o rozpočtové odpovědnosti stanovuje maximální výši schodku veřejných financí. V letošním roce může schodek podle zákona dosáhnout nejvýše 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Zákon ale nestanovuje žádné sankce za porušení pravidel.