Chovají se jako uražené děti, tepe vládu Kuba. Nelíbí se mu tanečky kolem rozpočtu

Autor: ,
  13:50
Jihočeský hejtman Martin Kuba zkritizoval vládu svého stranického kolegy z ODS, premiéra Petra Fialy. Nelíbí se mu podobně jako šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, že nechce znovu do Sněmovny odeslat návrh státního rozpočtu. Podle něj se končící kabinet chová jako „uražené děti“. Současně poukázal na to, že změna ODS bude možná složitější, než si někteří připouští.
Jihočeský hejtman Martin Kuba

Jihočeský hejtman Martin Kuba | foto: Petr Lundák, MF DNES

Martin Kuba
Jihočeský hejtman Martin Kuba dorazil na udílení státních vyznamenání. (28....
Slavnostní příchod hostů na Pražský hrad. Na snímku hejtman Jihočeského kraje...
Slavnostní příchod hostů na Pražský hrad. Na snímku hejtman Jihočeského kraje...
30 fotografií

„Volby jsme prostě prohráli. To k politice patří a je korektní to uznat. A i v této situaci bychom se měli chovat jako politici, kteří jsou si vědomi, že mají odpovědnost za budoucnost země i když zrovna nesedí ve vládě, a ne jako uražené děti ve stylu ‚když nebudeme vládnout my, tak vám to budeme komplikovat‘,“ prohlásil Kuba.

Současné kroky vlády podle něj nemusí vzbuzovat důvěru a nepůsobí srozumitelně. „Ostatně tento obstrukční přístup jsme často sami kritizovali. Jen to ukazuje, že jsme bohužel stále zacyklení v konfrontačním stylu politiky bez schopnosti začít se dívat se na věci jinak a občas zvolit třeba i kompromisní řešení,“ upozornil jihočeský hejtman.

O Kubovi se spekuluje, že by mohl kandidovat na post předsedy ODS. Tuto funkci už po prohraných volbách nebude obhajovat Petr Fiala.

Babiš si vzal čtyři dny dovolené. Dává tím čas Motoristům, shodují se politologové

„Musím říct, že tanečky vlády kolem odeslání rozpočtu do Poslanecké sněmovny jsou pro mě naprosto nepochopitelné,“ upozornil.

„Stále ve stejných kolejích “

Po volbě vedení poslaneckého klubu, které zůstalo fakticky beze změny, je to podle Kuby další z povolebních kroků, které mu „trochu potvrzuje to, co si delší dobu myslí“.

„Změna ODS bude možná mnohem složitější, než si někteří připouští a řada našich kolegů jede stále ve stejných kolejích přesvědčeni o své pravdě a vlastně o žádnou velkou změnu nestojí,“ dodal Kuba.

Fialova vláda poruší zákon, pokud znovu nepředloží rozpočet, zaútočil Babiš

Do končící vlády kvůli rozpočtu už několik týdnů tepe také budoucí premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. „Rozpočet, pokud to nevíte, tak se čte ve Sněmovně třikrát. Pokud to nestihneme v tomto roce, tak samozřejmě bude problém,“ varoval v minulém týdnu ve videu předseda hnutí ANO s tím, že se například zastaví stavby a v ohrožení budou i další věci.

„Proč to vláda nechce projednat? O tom mluví pan Kovanda (ekonom Lukáš Kovanda – pozn. red.). Poražený Fialův kabinet se urazil a i přes kritiku ekonomů odmítá poslat nové Sněmovně státní rozpočet,“ dodal Babiš.

„V tom mu pomáhat nebudeme“

Ke sporu mezi dosluhující Fialovou vládou a tou vznikající o to, zda končící kabinet znovu předloží Sněmovně návrh státního rozpočtu, se v minulém týdnu vyjádřil i prezident Pavel.

Už nedělejte kšefty, opřel se Babiš do vlády. Pavlovi poděkoval za pomoc

Podle hlavy státu by šlo o vstřícné gesto, kdyby současná vláda poslala svůj návrh poslancům tak, aby měla Sněmovna o čem jednat, byť Babišovo ANO návrh dlouhodobě kritizuje. Právě z toho důvodu krok v minulém týdnu opakovaně odmítl Fiala, podle kterého má příští vláda možnost schválit vlastní návrh hned po svém jmenování.

Premiér poté na sociální síti X napsal, že Babiš se snaží vytvářet si alibi pro to, aby mohl zvyšovat deficity a zadlužovat zemi.

„V tom mu pomáhat nebudeme. Jeho vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak před volbami sliboval. Nic jí v tom nebrání. Námi připravený rozpočet je k dispozici v plném znění. Naše vláda ho jednomyslně schválila a koncem září poslala do Sněmovny,“ prohlásil Petr Fiala.

