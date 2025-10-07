Jako dítě vylezla na vagon a málem zemřela. Nyní pomáhá dalším popáleným

Bylo jí třináct, když s partou dětí prolézala odstavené vagony na nádraží v Sázavě u Žďáru a napadlo ji vylézt na střechu jednoho z nich. „Věděla jsem, že se nesmím dotknout trolejí. Ale netušila jsem, že i tak mi hrozí smrt,“ vzpomíná Jana Lacinová, jejímž tělem projelo 25 tisíc voltů. Elektřina jí seškvařila kůži na šedesáti procentech těla. Přežila. Dnes pomáhá dalším lidem s těžkými popáleninami.

Bez slunce, ohně, elektřiny či horké vody se většina lidí neobjede. Stačí ale okamžik a mohou ničit zdraví i životy. Na rizika a možnosti první pomoci i léčby upozorňují odborníci každý rok na podzim. Na 8. října totiž připadá Mezinárodní den boje proti popáleninám. Ty patří mezi nejhorší úrazy, které mohou člověka postihnout.

V Česku se každý rok popálí odhadem 100 tisíc lidí, ale většina lehce, takže si s tím poradí doma. Kolem 40 tisíc lidí ročně vyhledá lékařské ošetření kvůli popálení nebo poleptání vnějšího povrchu těla, loni jich bylo podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) 41 816. Dětí do 15 let bylo 7 613. Na místě umírá v průměru do dvou desítek lidí ročně.

„V nemocnicích loni zůstalo ležet 2 681 pacientů s těžkými popáleninami, z toho 810 dětí do 15 let,“ říká analytik ÚZIS Tomáš Májek.

Hospitalizovaní lidé podstupují operace, většina opakovaně. Popálené děti musí přetrpět i několik desítek zákroků. Jako dvanáctiletý Antonín z jihu Moravy, kterého při požáru chaty letos v únoru popálil oheň na více než polovině povrchu těla. Život mu zachránili lékaři Fakultní nemocnice Brno, odkud se hoch po dvou měsících a dvaadvaceti operacích vrátil domů. Od září znovu chodí do školy, vrátil se i k tancování, ale léčba pro něj neskončila.

Těžce popálený chlapec podstoupil 22 operací. Teď se těší, že se vrátí k tanci

„V létě byl na dalším zákroku a řada rekonstrukčních operací ho nejspíš ještě čeká v následujících letech. To je u popálenin v dětském věku běžné, protože jizvy na rozdíl od zdravé tkáně nerostou,“ vysvětluje 44letá Jana Lacinová, zakladatelka a ředitelka pacientské organizace Popálky, která pomáhá rodině Antonína i dalším lidem s popáleninami.

Sama zažila boj o život a řadu operací poté, co ji v roce 1994 málem zabil elektrický proud z železniční troleje. Tehdy byla dítě. Čekání na vlak si krátila s několika kamarády prolézáním odstavených vagonů. Ona jako nejstarší z party vylezla na střechu.

„Naštěstí jen já. Viděla jsem drát, který tam vede, a dávala si pozor. Říkala jsem si, že se ho nesmím dotknout. Nevěděla jsem, že i přesto mě může elektřina zasáhnout. Projelo mnou 25 tisíc voltů. Popálily mě na šedesáti procentech těla. Při pádu jsem si navíc zlomila krček v pravé kyčli,“ líčí žena, která následující rok strávila léčbou ve Fakultní nemocnici Brno.

V dětství ji sežehl proud. Za pomoc popáleným ji teď ocenil prezident

Podstoupila více než deset operací a na další se tam vracela řadu let. „Celkem mám za sebou 23 operací, z toho osm ve věku od 14 do 21 let. Přibližně jednu každý rok,“ líčí Lacinová, která se na popáleninovou kliniku stejné nemocnice vrací dodnes. Ale už ne jako pacientka. S lékaři, popálenými lidmi i jejich rodinami se setkává jako šéfka neziskové organizace, která nabízí pomoc.

Setkání popálených online

„Ve středu od 18 do 19.30 pořádáme online setkání lidí s popáleninami, na které se ještě mohou přihlásit další zájemci. Přihlašovací formulář najdou na naší webové stránce popalky.cz v sekci novinky nebo aktuality. Vyměníme si zkušenosti, lidé se mohou například dozvědět, jak pečovat o jizvy na těle, ale i na duši. Mnozí lidí trpí kvůli jizvám depresemi, bojí se odhalit, nechodí plavat... Někoho napadají i myšlenky, že život ztratil smysl,“ líčí Lacinová.

Na to, že po úraze popálením začíná lidem v mnoha směrech nový život, má upozornit i putovní výstava nazvaná Jizvy - začátek nového příběhu. Jako první ji ve čtvrtek uvidí účastníci dvoudenní odborné konference věnované léčbě popálenin v prostorách hotelu Zámek Valeč.

„Na panelech s příběhy lidí, kteří přežili těžké úrazy popálením, chceme ukázat, že jejich život není snadný. Často proto, že někteří lidé jsou neomalení a chovají se k nim bezohledně, například si je fotografují. Výstava má ale ukázat i to, že boj s následky úrazu lze proměnit v sílu,“ říká Lacinová. A dodává, že po skončení konference bude výstava putovat po nemocnicích v celém Česku.

Dítěti posypali spáleninu pepřem. Babské rady mohou ublížit, říká dětská lékařka

Podle přednosty Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Roberta Zajíčka převládají u dětí v 90 procentech případů popáleniny z opaření, u dospělých dominují úrazy plamenem. „V létě bývá popálení často spojené s grilováním, ale také s pády do ohniště nebo neopatrnou manipulací s ohněm,“ říká přednosta Zajíček.

Objevují i úrazy elektrickým proudem, méně často poleptání nebo takzvané kontaktní popáleniny, kde se člověk dotkne například horkého výfuku při slézání z motorky. „Díky přísnějším kontrolám bezpečnosti práce naštěstí ubývá pracovních úrazů,“ dodává lékař s tím, že pro pacienty je kromě léčby důležitá i následná rehabilitace, protože většině zůstanou trvalé následky.

I podle Národního zdravotnického informačního portálu, který nabízí rady, jak poskytnout první pomoc, jsou nejčastější popáleniny horkou vodou a párou, a to až 61 procent. Následují popáleniny plamenem, elektrickým proudem a poleptáním chemickými látkami. Nejohroženější skupinou jsou zvídavá batolata, která si vše chtějí osahat, ochutnat, vyzkoušet, prozkoumat a dokážou vylézt do míst, kde by to rodiče mnohdy nečekali.

Největší Všeobecná zdravotní pojišťovna loni hradila léčbu za 674 klientů hospitalizovaných s popáleninami, z toho 346 bylo dětí. Častěji šlo o popálené chlapce a dospělé muže.

„Celkové náklady na jejich léčbu dosáhly téměř 88 milionů korun. To je asi o třetinu více než před pěti lety, kdy jsme za léčbu popálenin hospitalizovaných klientů platili 64 milionů,“ říká Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči.

Jedenáctiletého Antonína Hájka, který utrpěl vážné popáleniny na více než polovině těla, operoval lékař Filip Raška z Kliniky popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno. (15. dubna 2024)
Jana Lacinová, spoluzakladatelka a ředitelka pacientské organizace Popálky, která pomáhá lidem s popáleninami.
Když zásah blesku způsobil turistům popáleniny v oblasti hrudníku, v oblečení zůstaly propálené díry.
Tamara na sebe v necelých dvou letech převrhla hrnek s horkým čajem, který jí způsobil popáleniny 2. a 3. stupně na patnácti procentech těla. I její příběh je součástí putovní výstavy.
