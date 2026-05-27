Jako barbaři, kteří dobyli Řím a mají pocit, že musí vraždit, řekl Benda o vládě

Josef Kopecký
Přímý přenos   17:02aktualizováno  17:15
Tak rozčíleného Marka Bendu politici a novináři dlouho neviděli. „Vládní koalice se chová jak barbaři, kteří dobyli Řím a mají pocit, že musí vraždit, vraždit a vraždit. Já už tomu opravdu nerozumím,“ reagoval šéf poslaneckého klubu ODS Benda na ohlášení výsledků volebních bodů. Nejvíce ho rozčílilo, že do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny neprošla Zdeňka Němečková Crkvenjaš.
Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Marek Benda (ODS). (16. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Tak řekněte, že opozice nemá mít žádné pozice, že porušíte všechny zvyklosti, jako bývalo tady například pravidlem dvacet let, že správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny se volila jedním hlasováním veřejně všichni,“ pokračoval Benda.

Kromě poslankyně ODS nebyl do správní rady největší české pojišťovny zvolen ani kandidát TOP 09, exministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

A ve volbě místopředsedy Sněmovny neuspěla ani Barbora Urbanová, i když byla jedinou kandidátkou.

Počítejte s tím, že zdržovat začnu, pohrozil koalici šéf poslanců ODS

„A jestli fakt si myslíte, že to takhle bude fungovat, nebude to takhle fungovat. Vy máte pocit, že vás někdo zdržuje, ještě jsem zdržovat nezačal. Počítejte s tím, že zdržovat začnu

V tajné volbě místopředsedy Sněmovny neuspěla po Rakušanovi ani Urbanová

Poslanci pak ve druhém čtení začali projednávají novelu stavebního zákona, kterou prosazuje vládní koalice. Novela vrací do systému původně navrženou centralizovanou státní stavební správu. Hlavním stavebním úřadem má být nově Úřad rozvoje území.

Dlouho to ale netrvalo. „Nemůžeme dál pokračovat a tvářit se, že je všechno v pohodě,“ řekl Benda a vzal si přestávku na poradu klubu a na jednání zástupců stran ve Sněmovně.

Je dost možné, že poslanci už ve středu neprojednají ani ťuk.

