Také další problémy mají lidé, kteří se rozhodli, že už nechtějí být žena nebo muž. Když si jdou na matriku změnit úřední pohlaví, najednou se dozvědí, že skončilo jejich manželství nebo partnerství, aniž něco takového vůbec zamýšleli.
Když otěhotní „transmuž“, nemá nárok na interrupci. Škrtnou mu i manželství
Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski
Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...
Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání
Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...
Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď
Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...
Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová
Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...
OBRAZEM: Hladina Orlíku klesá. Plavci to mají dál, vystupují trosky zaniklých staveb
Orlická přehrada během posledního týdne přišla o další metr vody a její hladina klesla pod 340 metrů nad mořem. Vodohospodáři pokračují v odpouštění vody kvůli posílení průtoků na dolním toku Vltavy...
Španělsko odmítá italské kontroly. Kvůli Ceutě zavede vlastní opatření
Španělská vláda nařídila zavést od soboty hraniční kontroly v případě spojů z Itálie. Madrid se ke kroku rozhodl poté, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je nechal...
Moskva označila nález výbušného dronu v Německu za protiruskou provokaci
Ruské velvyslanectví v Německu v pátek označilo úterní nález dronu s výbušninou na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle za provokaci namířenou proti Rusku. Berlín přitom Moskvu v souvislosti s...
Pražskou Letnou zaplavily davy. Desítky tisíc lidí šly na koncert Marka Ztraceného
Na páteční večerní koncert Marka Ztraceného dorazily desítky tisíc lidí. Pořadatelé očekávali přes 70 tisíc návštěvníků. Směrem na Letnou a pak po akci zase obráceně jely přeplněné tramvaje. Mnozí...
Vyšší počet znásilnění na Zakynthosu? Čísla policie a nemocnice se rozcházejí
Řecká policie v pátek popřela předchozí zprávy médií o vyšším počtu znásilnění na ostrově Zakynthos. Případů mělo v posledních týdnech přibýt, píší řecká média. Policie tvrdí, že od května obdržela...
V centru Berlína padly tři výstřely, na místě je jedna zraněná osoba
V pátek večer zazněly výstřely v ulici Graefestraße v berlínské čtvrti Kreuzberg. Podle prvních informací policie byla při incidentu zraněna jedna osoba.
Trať mezi Prahou a Berounem stála, vlak se srazil s autem. Zraněné jsou i děti
Provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený, v Řevnicích u Prahy se v pátek v podvečer na přejezdu srazilo auto s vlakem. Tři lidé včetně dvou dětí jsou lehce zranění. Další nehoda se v...
Trumpův taneční sál dostal stopku. Musí ho schválit Kongres, rozhodl soud
Americký federální odvolací soud v pátek nařídil zastavit stavbu tanečního sálu Bílého domu, který si naplánoval prezident Donald Trump. Podle soudu je nutné, aby projekt za 400 milionů dolarů (8,4...
Diuretika, ibuprofen i bylinky. Některé léky mohou být ve vedrech nebezpečné
Současné horké počasí může změnit, jak tělo reaguje na léky. U některých pacientů dokonce zvýšit riziko dehydratace, prudkého poklesu tlaku či kolapsu. Největší pozornost vyžadují diuretika,...
OBRAZEM: Nebe nad Anglií zaplnily desítky balónů. Začal největší evropský festival
V britském Bristolu v pátek odstartoval největší festival horkovzdušných balónů v Evropě. Bristol International Balloon Fiesta se koná už od roku 1979 a při letošním 48. ročníku má nad Ashton Court...
Blízkovýchodní „NATO“. Saúdové, Turecko a Pákistán uzavřeli přelomovou dohodu
Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán v pátek v Rijádu podepsaly obrannou dohodu. Dohoda by měla podle pákistánského ministerstva zahraničí prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi...
Útočník v Tanvaldu pobodal několik lidí. Tři těžce zranění, z toho dva velmi vážně
V Tanvaldu na Jablonecku dnes odpoledne útočník pobodal několik lidí. Dva muži a jedna žena jsou po incidentu vážně zraněni, dva z nich byli převezeni do nemocnice letecky ve velmi vážném stavu....
Obří nůžky začaly bourat torzo vyhořelé budovy ve Zlíně, práce přerušila závada bagru
Torzo ohořelé 34. budovy ve zlínském baťovském areálu začala v pátek dopoledne likvidovat těžká technika. Pět minut po půl jedenácté se do horní části jižní strany budovy zakously obří hydraulické...