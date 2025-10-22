Jaké poslance pozvat do Vladislavského sálu? Hrad vyřešil zvláštní situaci kvótami

11:18
  11:18
Hrad letos podle webu Seznam Zprávy nebude na předávání státních vyznamenání 28. října zvát konkrétní poslance. Jejich výběr bude na sněmovních stranách a hnutích, kterým nabídlo tři desítky míst ve Vladislavském sále, kde se ceremoniál uskuteční. Důvodem je říjnová obměna Sněmovny, v jejímž důsledku část poslanců už skončila a noví se ujmou mandátu až v listopadu.
Na Pražském hradě proběhla zkouška předávání státních vyznamenání při...

Na Pražském hradě proběhla zkouška předávání státních vyznamenání při příležitosti svátku 28. října. (27. října 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Spisovatel Jaroslav Rudiš při slavnostním ceremoniálu udílení státních...
Spisovatel Jaroslav Rudiš při slavnostním ceremoniálu udílení státních...
Spisovatel Jaroslav Rudiš při slavnostním ceremoniálu udílení státních...
VYZNAMENÁNÍ. S prezidentem Petrem Pavlem na Hradě 28. října 2024
43 fotografií

Letos tak podle prezidentské kanceláře nelze dodržet klasický postup, kdy se za obě parlamentní komory zvou jejich předsedové a místopředsedové spolu s předsedy výborů a klubů. „To činí za Senát 20 senátorů a za Poslaneckou sněmovnu 31 poslanců. Ostatní jsou zváni na recepci do Španělského sálu,“ uvedla podle serveru prezidentská kancelář.

„O nominaci 30 poslanců, kteří by měli být letos pozváni, jsme požádali všechny kluby polických stran. Počty připadající na jednotlivé kluby byly určeny proporcionálně vzhledem k počtu poslanců té které strany v nové Poslanecké sněmovně. Toto kritérium považujeme za objektivní a umožňující zachovat reprezentaci dolní parlamentní komory. Jmenné seznamy v těchto dnech postupně dostáváme,“ sdělil serveru ředitel odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky Vít Kolář.

Úžasná hra světel ve Vladislavském sále. S přípravami na 28. říjen pomáhá i pštrosí ohon

Nejvíce zástupců bude mít podle webu ve Vladislavském sále hnutí ANO, a to 12. ODS připadla čtyři místa, Starostové a Piráti mohou vyslat po třech zástupcích. Zbylé strany, tedy KDU-ČSL, TOP 09, Motoristé sobě a SPD, budou mít vyhrazena dvě místa.

Bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt nápad s kvótami nepovažuje za vhodný, neboť pozvánka na Hrad je pro konkrétní osobu a je nepřenosná. V minulosti proto pozvánky dostávali ve volebním roce předsedové sněmovních stran a hnutí.

Předsedové dosavadních vládních stran dostanou na Hrad pozvánku spolu s ostatními ministry. Například Starostové proto na Hrad vyšlou za Sněmovnu předsedkyni klubu Michaelu Šebelovou, bývalou místopředsedkyni Sněmovny Věru Kovářovou a bývalou předsedkyni jednoho z výborů Janu Krutákovou, uvedl server. Motoristé se podle něj rozhodli pro účast předsedy strany Petra Macinky a předsedy poslaneckého klubu Borise Šťastného.

22. října 2025  11:36

