Meteorologové už na začátek května slibují citelnou změnu a oteplení. „První květnový týden bude výrazně teplejší, zejména v minimálních teplotách,“ uvádí ČHMÚ v měsíčním výhledu.
Dosud doznívající atypicky chladné počasí s nočními teplotami jen lehce nad bodem mrazu podle předpovědi příští týden vystřídají minimální teploty v rozmezí 7 až 11 stupňů Celsia.
Stejně tak se promění i teploty přes den – maximální teploty by se měly hned zkraje května dostat na dvacet stupňů Celsia. „V dlouhodobém průměru se tak budeme pohybovat slabě nad normálem,“ předvídají meteorologové ve výhledu na květen.
Počasí o prodlouženém víkendu
Podobný trend přisuzuje předpověď i na další dva týdny, na než připadá i státní svátek Dne vítězství v pátek 8. května a tudíž druhý prodloužený víkend.
Maximální teploty by se tedy měly držet okolo 20 stupňů, ty noční okolo 8 °C, čímž se podle meteorologů vrátí do normálu. Velké výkyvy teplot se nečekají ani během dalších květnových dnů.
Po třech zmrzlých už nehrozí mráz. Zjistěte co můžete vysadit na zahradu
S předpovídanými teplotami by tak mohly zamávat jedině takzvané svátky ledových mužů neboli tří zmrzlých v polovině května. Pranostiky na svátky Pankráce, Serváce a Bonifáce – tedy 12., 13. a 14. května – předvídají nečekaný návrat jarních mrazíků.
Sucho je extrémní, ale deště bude málo
Lidové předpovědi s sebou nesou varování zejména pro sadaře. Ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži, praví například jedna z nich. Popisuje totiž situaci, kdy do jarní kvetoucí střední Evropy náhle pronikne studený vzduch ze severu. Za bezmračných nocí se umí ještě v polovině května postarat o ranní mrazy.
Rostlina z Antarktidy by mohla pomoci přežít jarní mrazíky těm našim, věří vědec
Hned po třech zmrzlících přichází svátek „uplakané Žofie,“ který by jak název i pranostika „svatá Žofie pole často zalije“ napovídá měl 15. května přinést vydatné deště, jež ještě bývají chladné. Ale po tomto dnu už by žádné mrazy přijít neměly.
Lidovým předpovědím ovšem příliš neodpovídá výhled meteorologů, kteří avizují srážkově spíše chudší období. Během prvních tří květnových týdnů očekávají občasné deště či přeháňky.
Březen i duben jsou letos srážkově chudé a podprůměrné měsíce a tráva či menší větve jsou velmi suché. Zhruba polovina území Česka trpí podle webu InterSucho třemi nejhoršími stupni sucha do hloubky jednoho metru. Výrazně hůř je na tom povrchová vrstva do 40 centimetrů, v ní je na většině území sucho výjimečné či dokonce extrémní.