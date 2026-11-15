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PŘEHLEDNĚ: Jaké jsou požadavky vůči vládě, které se objevily na Letné

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  16:17
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Až 450 tisíc lidí na pražské Letné protestuje na proti vládě i obranu...

Až 450 tisíc lidí na pražské Letné protestuje na proti vládě i obranu veřejnoprávních médií. (15.listopadu 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Až 450 tisíc lidí na pražské Letné protestuje na proti vládě i obranu...
Až 450 tisíc lidí na pražské Letné protestuje na proti vládě i obranu...
Až 450 tisíc lidí na pražské Letné protestuje na proti vládě i obranu...
Až 450 tisíc lidí na pražské Letné protestuje na proti vládě i obranu...
63 fotografií
Redakce iDNES.cz zde přináší přehledný seznam hlavních požadavků z nedělní demonstrace „Letná proti 4:36“, kterou 15. listopadu 2026 svolal spolek Milion chvilek pro demokracii.

1 Ochrana nezávislosti veřejnoprávních médií

  • Požadavek: Okamžité stažení vládního návrhu zákona na zrušení koncesionářských poplatků.
  • Důvod: Snaha zabránit navázání financování České televize a Českého rozhlasu přímo na státní rozpočet, což by podle demonstrantů vystavilo svobodná média přímému politickému tlaku a ohrozilo jejich nezávislost na aktuální vládní moci.

2 Respekt k demokratickému procesu a omluva občanům

  • Požadavek: Omluva vlády za netransparentní styl vládnutí a záruky řádného legislativního procesu.
  • Důvod: Reakce na dramatické noční hlasování v Poslanecké sněmovně z 24. října, kdy novela prošla prvním čtením v čase 4:36 ráno. Veřejnost odmítá schvalování klíčových zákonů „pokoutným“ způsobem bez řádné debaty.

3 Ukončení politického monologu a zahájení otevřeného dialogu

  • Požadavek: Veřejná a otevřená debata s předsedou vlády Andrejem Babišem.
  • Důvod: Vládní představitelé podle spolku dlouhodobě ignorují kritické hlasy veřejnosti a odmítají diskutovat o dopadech svých kroků na ústavní instituce a českou demokracii.

4 Personální změny a kroky proti hnutí SPD

  • Požadavek: Odvolání Tomia Okamury z čela Poslanecké sněmovny a odebrání ministerstva obrany z kompetencí hnutí SPD.
  • Důvod: Organizátoři viní Tomia Okamuru ze zosnování a předčasného utnutí parlamentní debaty během nočního hlasování. Přítomnost SPD ve vedení rezortu obrany navíc spolek označil za bezpečnostní riziko pro zemi, mimo jiné v reakci na neúčast ČR na společném vojenském cvičení v Polsku.
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