1 Ochrana nezávislosti veřejnoprávních médií
- Požadavek: Okamžité stažení vládního návrhu zákona na zrušení koncesionářských poplatků.
- Důvod: Snaha zabránit navázání financování České televize a Českého rozhlasu přímo na státní rozpočet, což by podle demonstrantů vystavilo svobodná média přímému politickému tlaku a ohrozilo jejich nezávislost na aktuální vládní moci.
2 Respekt k demokratickému procesu a omluva občanům
- Požadavek: Omluva vlády za netransparentní styl vládnutí a záruky řádného legislativního procesu.
- Důvod: Reakce na dramatické noční hlasování v Poslanecké sněmovně z 24. října, kdy novela prošla prvním čtením v čase 4:36 ráno. Veřejnost odmítá schvalování klíčových zákonů „pokoutným“ způsobem bez řádné debaty.
3 Ukončení politického monologu a zahájení otevřeného dialogu
- Požadavek: Veřejná a otevřená debata s předsedou vlády Andrejem Babišem.
- Důvod: Vládní představitelé podle spolku dlouhodobě ignorují kritické hlasy veřejnosti a odmítají diskutovat o dopadech svých kroků na ústavní instituce a českou demokracii.
4 Personální změny a kroky proti hnutí SPD
- Požadavek: Odvolání Tomia Okamury z čela Poslanecké sněmovny a odebrání ministerstva obrany z kompetencí hnutí SPD.
- Důvod: Organizátoři viní Tomia Okamuru ze zosnování a předčasného utnutí parlamentní debaty během nočního hlasování. Přítomnost SPD ve vedení rezortu obrany navíc spolek označil za bezpečnostní riziko pro zemi, mimo jiné v reakci na neúčast ČR na společném vojenském cvičení v Polsku.