Jaké počasí čekat o víkendu? Mapa ČHMÚ ukazuje, kde bude jasno

Do prvního jarního dne, který nastane v pátek 20. března v 15:46 hodin zbývají ještě dva týdny, ale jarní počasí už převzalo vládu. A o víkendu se jí vzdá jen v noci. Noční mrazy ale brzy skončí, slibují meteorologové.

Mapa výskytu mlh v sobotu 7. března | foto: Český hydrometeorologický ústav

Zatímco sobota bude slunečná s vyjasněnou oblohou, v neděli přibude oblačnosti. „Jak se bude i přízemní vrstva atmosféry vysušovat, ubyde ranních mlh. V sobotu se mlhy, a to i mrznoucí budou tvořit zejména v jihozápadní polovině Čech a v Polabí, v neděli by se měly vyskytovat už jen ojediněle v západních Čechách,“ předpovídá Český hydrometeorologický ústav.

A zveřejnil snímky s předpovědí, kde se budou mlhy v sobotu a v neděli vyskytovat.

Mapa výskytu mlh v sobotu 7. března

Mapa výskytu mlh v neděli 8. března

V noci na sobotu spadnou nejnižší teploty k +3 až -1 stupni Celsia, v údolích bude ojediněle kolem -3 °C. Odpolední maxima budou stále nadprůměrná, teploty vyšplhají k 11 až 16 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 10 °C.

Při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti bude chladněji, a to kolem 9 °C.

Také nedělní ráno bude ještě mrazivé, noční teploty se budou pohybovat mezi +3 a -1 stupněm Celsia. Odpolední teploty ale budou stejně jako v sobotu nadprůměrné, dosáhnou 11 až 16 stupňů Celsia.

Předpověď nejvyšších denních teplot na neděli 8. března

Podobné počasí slibují meteorologové i na pondělí. Polojasno až jasno, zpočátku většinou oblačno. Ráno ojediněle mlhy, i mrznoucí.

Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při slabém větru zejména v západní polovině Čech místy kolem -1 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C.

V úterý bude také polojasno až jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti na jihozápadě Čech ojediněle přeháňky. Ráno v Čechách ojediněle mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty 5 až 1 stupeň, v západní polovině Čech místy kolem -1 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C.

Od středy by už noční teploty neměly klesat pod nulu, měly by se pohybovat mezi plus pěti stupni a nulou. Ve středu, čtvrtek a pátek odpoledne pak teploměry ukážou 12 až 17 °C. Podle předpovědi bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky a ráno ojediněle mlhy.

