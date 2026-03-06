Zatímco sobota bude slunečná s vyjasněnou oblohou, v neděli přibude oblačnosti. „Jak se bude i přízemní vrstva atmosféry vysušovat, ubyde ranních mlh. V sobotu se mlhy, a to i mrznoucí budou tvořit zejména v jihozápadní polovině Čech a v Polabí, v neděli by se měly vyskytovat už jen ojediněle v západních Čechách,“ předpovídá Český hydrometeorologický ústav.
A zveřejnil snímky s předpovědí, kde se budou mlhy v sobotu a v neděli vyskytovat.
V noci na sobotu spadnou nejnižší teploty k +3 až -1 stupni Celsia, v údolích bude ojediněle kolem -3 °C. Odpolední maxima budou stále nadprůměrná, teploty vyšplhají k 11 až 16 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 10 °C.
Při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti bude chladněji, a to kolem 9 °C.
Také nedělní ráno bude ještě mrazivé, noční teploty se budou pohybovat mezi +3 a -1 stupněm Celsia. Odpolední teploty ale budou stejně jako v sobotu nadprůměrné, dosáhnou 11 až 16 stupňů Celsia.
Podobné počasí slibují meteorologové i na pondělí. Polojasno až jasno, zpočátku většinou oblačno. Ráno ojediněle mlhy, i mrznoucí.
Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při slabém větru zejména v západní polovině Čech místy kolem -1 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C.
V úterý bude také polojasno až jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti na jihozápadě Čech ojediněle přeháňky. Ráno v Čechách ojediněle mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty 5 až 1 stupeň, v západní polovině Čech místy kolem -1 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C.
Od středy by už noční teploty neměly klesat pod nulu, měly by se pohybovat mezi plus pěti stupni a nulou. Ve středu, čtvrtek a pátek odpoledne pak teploměry ukážou 12 až 17 °C. Podle předpovědi bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky a ráno ojediněle mlhy.