„O víkendu bude cyklonální charakter počasí, kdy v sobotu přejde přes naše území od severozápadu slábnoucí frontální systém. V neděli počasí zejména v Čechách od západu ovlivní brázda nižšího tlaku vzduchu,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.
Víkend začne slunečně
Sobota přinese zpočátku převážně malou oblačnost, během dne se ale od severozápadu začne zatahovat. Na mnoha místech se objeví občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle také bouřky. Četnější mají být hlavně na severovýchodě republiky.
Meteorologové očekávají ranní teploty mezi 15 a 11 stupni Celsia, v údolích ojediněle kolem 9 stupňů. Odpolední maxima vystoupají na 24 až 28 stupňů, chladněji bude na severovýchodě území, kde teploty zůstanou kolem 22 stupňů.
Během dne zesílí mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V přeháňkách a bouřkách může v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu.
Neděle přinese více srážek
Také neděle začne většinou polojasným počasím, postupně ale hlavně v Čechách začne od jihozápadu přibývat oblačnosti. Na většině území Čech se objeví přeháňky nebo občasný déšť, místy i bouřky.
„Zejména v jihozápadní polovině Čech může napršet mezi 0 až 10 milimetry, v bouřkách ojediněle kolem 25 milimetrů,“ uvedli meteorologové.
Na Moravě a ve Slezsku budou srážky jen výjimečně, a to hlavně během večera. Ranní minimální teploty budou většinou kolem 11 stupňů Celsia. Odpolední maxima vystoupají nejčastěji ke 26 stupňům.
Výraznější a plošnější srážky na většině území Česka podle meteorologů pravděpodobně přinese až začátek příštího týdne.