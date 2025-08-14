Nejvyšší teplota dosud naměřená v Česku má hodnotu 40,4 stupně Celsia. Ukázal ji teploměr na zahradě amatérské meteoroložky, bioložky Zdeňky Polanecké v Dobřichovicích ve Středočeském kraji.
Běžně tam teplota kulminuje v 15 hodin, ale tehdy teploměr ukazoval „pouze“ 39,02 stupně a rekord padl až po 16. hodině. „Děláme rekonstrukci na domě, zrovna jsem byla s dělníky, když přišel můj syn a řekl: Mami, jsme slavní,“ popisovala tehdy s úsměvem Zdeňka Polanecká.
Teplota z 20. srpna 2012 překonala letitý rekord z Prahy-Uhříněvsi, kde bylo 27. července 1983 zaznamenáno 40,2 °C.
Nejvyšší teplota naměřená na Zemi
Do nejvyšší teploty naměřené na planetě Zemi to má však daleko. Primát v tabulkách drží 56,7 °C z Údolí smrtí v Kalifornii. Že je údaj z roku 1913 reálný, ukázala vedra v Americe před pěti lety, kdy moderní přístroje na stejném místě zaznamenaly 54,4 stupně Celsia.
Údolí smrti je nejsušší, nejteplejší a nejníže položené místo Kalifornie a celé Severní Ameriky. Oblast Furnace Creek, kde zaznamenali tři z deseti nejvyšších teplot naměřených na světě, leží 58 metrů pod úrovní moře v poušti Mojave.
|56,7 °C
|Death Valley, USA
|10. července 1913
|54,4 °C
|Death Valley, USA
|16. srpna 2020
|54,0 °C
|Mitribah, Kuvajt
|21. července 2016
|53,9 °C
|Turbat, Pákistán
|28. května 2017
|53,7 °C
|Death Valley, USA
|1. července 2013
|53,6 °C
|Basra, Irák
|22. července 2016
|53,5 °C
|Ahvaz, Írán
|29. června 2017
|53,0 °C
|Ouargla, Alžírsko
|5. července 2018
|52,8 °C
|Joba, Tunisko
|26. července 2023
|52,7 °C
|Sibi, Čína
|16. července 2023
Pro Evropu platí podle Světové meteorologické organizace teplotní rekord ze Sicílie ze srpna 2021, a to 48,8 stupně Celsia. O osm desetin překonal letité prvenství řeckého města Eleusis z července 1977.
Jaká teplota je pro člověka smrtelná?
Jednoduchá odpověď s jedním číslem neexistuje. Kromě samotných stupňů Celsia záleží totiž i na vlhkosti vzduchu. Kombinace vedra s vysokou vlhkostí se označuje jako teplota mokrého teploměru.
Například 31 stupňů mokrého teploměru odpovídá 31 °C při stoprocentní vlhkosti nebo 38 stupňům při vlhkosti 60 procent.
Při vysoké vlhkosti je hraniční teplota, za kterou se už lidské tělo nedokáže ochlazovat odpařováním potu ze svého povrchu a udržovat tak stabilní teplotu uvnitř, pouhých 35 stupňů Celsia.
Při pobytu venku v horku vždy záleží na tělesné teplotě člověka. Proto jsou vedry více ohroženy malé děti, senioři a lidé s poruchou termoregulace, jejich tělo se totiž zahřeje rychleji.
„Déle trvající teplota nad 41 °C může poškodit mozek, nad 42,4 °C je poškození mozku nezvratné a může vést až ke smrti. Při tak vysoké teplotě již dochází k denaturaci některých bílkovin,“ varuje praktická lékařka pro děti a dorost Dana Gotzmannová.
Při tělesné teplotě nad 42 stupňů Celsia hrozí kóma, halucinace a selhání orgánů. Jsou známy případy lidí, kteří přežili teploty až kolem 46 stupňů Celsia, ale po dlouhém zotavování a hospitalizaci.